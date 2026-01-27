Hírlevél
Riasztottak a tudósok: ketté fog szakadni az egyik kontinens

Több tízezer magyar gamer írta alá a fontos petíciót

29 perce
Olvasási idő: 4 perc
Nem szeretik, mikor elveszik tőlük a pénzért vett játékaikat. Most már biztosan az Európai Bizottság elé kerül a gamerek ügye.
Hivatalosan is sikert aratott a tavaly nyáron indult Stop Killing Games európai polgári kezdeményezés. A petícióban az uniós tagországok gamer polgárai arra kérik az Európai Bizottságot, hogy törvényileg akadályozza meg a véget ért támogatású játékok játszhatatlanná tételét, ez jellemzően a működésükhöz elengedhetetlenül szükséges szerverek lekapcsolásával történik.

Összezártak a közös cél érdekében az uniós tagországok gamerei
Fotó: Ella Don / Unsplash

A petíció nem kíván a túl réginek vagy üzletileg bukottnak tekintett játékok életben tartási kényszerével kárt okozni a kiadóknak. Realisztikusan azt szeretné elérni, hogy 

  • vagy ne váljanak játszhatatlanná a hivatalos szerverek lekapcsolásával a játékok,
  • vagy a kiadók hozzák nyilvánosságra azokat a szerveroldali szoftvereket, amelyekkel a rajongók a saját szakállukra újraindíthatják a szükséges online szolgáltatásokat.

Sikerrel járt az európai gamerek petíciója

Körülbelül fél évvel a polgári kezdeményezés meghirdetését követően hivatalossá vált, hogy sikerült összeszedni az 1 millió aláírást, így az Európai Bizottságnak mindenképp foglalkoznia kell az üggyel.

A petíciót csak az EU tagországok polgárai írhatták alá az interneten keresztül, az adatok ellenőrzését követően pedig az 1 448 270 darab aláírásból 1 294 188 darab érvényesnek bizonyult. A szervezők szerint a 10% körüli érvénytelenségi aránnyal Stop Killing Games a legjobban teljesítő polgári kezdeményezések egyike lett.

A szervezők érdekességként tagállamokra lebontva is közölték az érvényes aláírást leadottak számát, amelyből kiderült, hogy 25 595 magyar gamer írta alá a petíciót.

Sokakat meglephet, hogy még itthon is képes volt egy kisvárosnyi játékost megmozgatni a petíció, de ezzel az átlaghoz tartozunk, a legtöbb országban lakosságarányosan ezerből nagyjából három ember támogatta az aláírásával a játékok megmentésére szolgáló kezdeményezést.

