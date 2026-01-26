Megvadult a Gmail és tönkretette a hétvégi pihenést

Ritka üzemzavar történt a hétvégén a Gmail háza táján, a szolgáltatás javarészt szombaton állandóan pittyegtette azoknak a mobiljait, akik rengeteg hírlevelet és promóciós e-mailt kapnak. A helyzet mögött a 2013-ban bevezetett, automatikus levélkategorizálási rendszer üzemzavara állt. Ez típus szerint szortírozza a bejövő leveleket, de csak a fontosnak véltek vagy ismeretlen prioritásúak esetében küld értesítést a mobileszközökre, hogy e-mail jött.

Szűnni nem akaró értesítésekkel jelezte a reklámcélú e-maileket a Gmail

Fotó: Hamed Taha / Unsplash

A hétvégi üzemzavar során tönkrement a levelek kategorizálása, emiatt a „Promóciók” és a „Frissítések” kategóriákba tartozó e-mailek is az „Elsődleges” mappába kerültek.

Az ide kerülő e-mailekről értesítést küld a mobilokon a Gmail, így értesítéscunami kezdődött az olyanoknál, akiket megállás nélkül reklámcélú levelekkel bombáznak a világ értékesítői és ügyeskedői.

Mostanra elvileg megjavult a Gmail

A furcsa üzemzavarról persze gyorsan megkezdődött az internetes panaszkodás, a Google szakemberei még szombat során azonosították és megoldották a problémát. Emellett bevallották, hogy a reklámlevelek hibás kategorizálása mellett a levelek beérkezésében is késések voltak, bár erről nem jöttek panaszok, talán fel sem tűnt senkinek a probléma.

Kapcsolódó érdekesség a Gmail kapcsán, hogy felhasználók hamarosan képesek lesznek megváltoztatni az e-mail-címüket, ha nem lennének kibékülve a jelenlegivel.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!