Megvadult a Gmail és tönkretette a hétvégi pihenést

20 perce
Olvasási idő: 3 perc
Feleslegesen pittyegtette a mobilokat. Megzavarodott a Gmail gépagya.
Gmaile-maillevelezés

Ritka üzemzavar történt a hétvégén a Gmail háza táján, a szolgáltatás javarészt szombaton állandóan pittyegtette azoknak a mobiljait, akik rengeteg hírlevelet és promóciós e-mailt kapnak. A helyzet mögött a 2013-ban bevezetett, automatikus levélkategorizálási rendszer üzemzavara állt. Ez típus szerint szortírozza a bejövő leveleket, de csak a fontosnak véltek vagy ismeretlen prioritásúak esetében küld értesítést a mobileszközökre, hogy e-mail jött.

Szűnni nem akaró értesítésekkel jelezte a reklámcélú e-maileket a Gmail
Fotó: Hamed Taha / Unsplash

A hétvégi üzemzavar során tönkrement a levelek kategorizálása, emiatt a „Promóciók” és a „Frissítések” kategóriákba tartozó e-mailek is az „Elsődleges” mappába kerültek. 

Az ide kerülő e-mailekről értesítést küld a mobilokon a Gmail, így értesítéscunami kezdődött az olyanoknál, akiket megállás nélkül reklámcélú levelekkel bombáznak a világ értékesítői és ügyeskedői.

Mostanra elvileg megjavult a Gmail

A furcsa üzemzavarról persze gyorsan megkezdődött az internetes panaszkodás, a Google szakemberei még szombat során azonosították és megoldották a problémát. Emellett bevallották, hogy a reklámlevelek hibás kategorizálása mellett a levelek beérkezésében is késések voltak, bár erről nem jöttek panaszok, talán fel sem tűnt senkinek a probléma.

Kapcsolódó érdekesség a Gmail kapcsán, hogy felhasználók hamarosan képesek lesznek megváltoztatni az e-mail-címüket, ha nem lennének kibékülve a jelenlegivel. 

