Hivatalos a Gmail évtizedek óta kért újítása!

Igaznak bizonyult a múlt év végén kiszivárgott információ. Az újabb MI-alapú funkciók bevezetése mellett a Gmail végre az elindulásának napjától fogva hiányolt lehetőséget kezdett hullámokban bevezetni: meg lehet majd változtatni a felhasználói fiók e-mail-címét, azaz a @gmail.com előtti részt.

Megtörtént a csoda, lecserélhetőek lesznek a gmailes e-mail-címek

Fotó: Yogas Design / Unsplash

Ennek megfelelően akik nincsenek kibékülve az annak idején lefoglalt e-mail-címeikkel, mert például zsengébb korban viccesnek tűntek, de felnőttkorra kínossá váltak, azok regisztrálhatnak majd maguknak egy másik nevet a Gmailben.

Onnantól kezdve az lesz az elsődleges és nyilvános e-mail-címük, de a régi címükre küldött levelek is gond nélkül megérkeznek majd a postafiókjaikba. A címüket utólag megváltoztatók nem veszítik el az eredeti e-mail-címeiket, azok másodlagos címként továbbra is hozzá lesznek rendelve a felhasználói fiókjaikhoz.

Pár kattintás lesz a gmailes cím megváltoztatása

A Google részletes útmutatása itt olvasható magyar nyelven az e-mail-cím megváltoztatása kapcsán. A legfontosabb tudnivalók, hogy 12 havonta csak egyszer lehet majd lecserélni postafiókok elsődleges címét, a Google-szolgáltatásokba való bejelentkezéskor pedig a régi és az új cím is megadható marad, mindkettővel működik majd a belépés.

Az e-mail-cím megváltoztatásának a lehetősége ezen a linken lesz elérhető, de csak hullámokban válik ténylegesen elérhetővé a következő hetek során, így jelenleg a többség a linket megnyitva még nem látja az opciót.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!