Bejelentették a Gmail drámai megváltoztatását

A Google tovább bővíti a mesterséges intelligenciára épülő funkciókat a Gmailben, ezzel a Gemini chatbot szervesebb részévé válik a levelezésnek. Az újdonságok egy része egy ideje már elérhető a fizetős ügyfelek számára, de hamarosan mindenki számára ingyenessé válnak, míg mások valóban újak. A most bejelentett módosítások vagy valódi újítások elsőként az amerikai felhasználóknál kezdtek aktiválódni.

Kerek mondatokban lehet majd kérdezni a Gmail új keresőjétől, MI-vel generált válaszokat fog készíteni a levelek alapján

Fotó: Google

A talán legfontosabb fejlesztés a Gmail keresőjének MI-alapúvá tétele. Az új keresőt használva a felhasználók természetes emberi nyelven tehetnek fel kérdéseket, a Gemini pedig a leveleiket átnézve nem csak előkotorja a kért e-maileket, de rendezett formában információkat is prezentál belőlük.

Erre konkrét példát hozott a Google, a „Ki volt az a vízvezeték-szerelő, akitől árajánlatot kaptam tavaly a fürdőszoba felújítására?” kérdésre megjelent az MI által generált összefoglalóban több cége neve és árajánlata, néhány emlékeztető jellegű adalékinformációval együtt.

A bejövő leveleket is MI-vel rendeztetné a Gmail

A másik érdekes újítást a kísérleti AI Inbox felület jelenti. Ez egy új kezdőlap a Gmailben, amely a levelekben található információkat témák, feladók, de legfőképp az általános fontosságuk alapján próbálja rendezni és megjeleníteni, hogy mindig az éppen fontos dolgok legyenek a felhasználók szemei előtt.

Egy új áttekintőoldalon rendezetten összefoglalná a levelekben lévő legfontosabb információkat a Gmail, fehívná a figyelmet a függő teendőkre

Fotó: Google

A megújult kereső és az új áttekintő nézet mellett ingyenessé fog válni a Gmailben az e-mailek összefoglalása és az írássegítési funkció. Az AI Pro és Ultra havidíjas előfizetéssel rendelkezők egy új korrektúraeszközt is kapnak, amely aláhúzással stilisztikai és nyelvi javításokat javasol, sokkal fejlettebb egy sima helyesírás-ellenőrzőnél.

A Google tisztában van azzal, hogy nem mindenkinek tetszik majd az MI-alapú funkciók Gmailbe való beköltözése, így mindent kikapcsolhatóvá tesz.

Komoly szépséghiba, hogy ez mindent vagy semmit jelleggel működik majd: a felhasználók nem lesznek képesek szelektíven kiválasztani a használni és letiltani kívánt MI-funkciókat. Vagy minden intelligens funkciót aktiválnak, vagy lemondhatnak az összesről.