Új fejezet kezdődik a fordítók világában – ez mindent megváltoztat

Az interneten talált idegen szövegeket lefordítani kívánók legjobb barátja lassan két évtizede a Google Fordító. A könnyen és ingyen használható szolgáltatás ugyan távol áll a tökéletestől, de az internetes informálódás új dimenzióját nyitja meg a netezők előtt. A Fordító mögött álló technológia 2016-ban egyszer már teljesen megújult, statisztikai alapú szófordításról gépi tanulásos megoldásra állt át, ami drámaian javította a minőségét.

A ChatGPT Translate a Google Fordító első komolyan vehető ellenfele

Fotó: Aleksei Zhivilov / Unsplash

Most szinte fű alatt befutott a Google Fordító első valódi riválisa, elérhetővé vált a ChatGPT Translate. Ez a hamarosan reklámokat kapó ChatGPT technológiáját használja a fordításhoz, és látszólag gyorsabban adja a válaszokat, mint amikor a felhasználók a chatbotba másolják be a szöveget azzal, hogy fordítást kérnek.

Maradt egy kényelmi aduász a Google Fordító kezében

A ChatGPT Translate felülete már első pillantásra ismerős valahonnan, a tervezők lényegében lemásolták a Google Fordító kinézetét. Viszont a Google termékével ellentétben a ChatGPT Translate jelenleg nem képes teljes weboldalakat lefordítani, így például egy idegen nyelvű cikk webcímét a szövegmezőjébe bemásolva csak zavaros összegzést ad a link tartalmáról.

A Google szolgáltatásában ilyenkor megjelenik egy link a jobboldali mezőben, amelyet lekattintva megnézhető a teljes weboldal gépileg lefordított változata.

Az OpenAI szerint a ChatGPT Translate több mint ötven nyelvet támogat, de hírünk írásakor a lenyíló menüjében csak 28 közül lehetett választani, a magyar (Hungarian) szerencsére pont megtalálható köztük. Ezen túlmenően az áll a weboldalon, hogy képeken lévő szövegeket és hangfájlokat is tud fordítani, de ezek a funkciók ténylegesen nem voltak elérhetőek.

A ChatGPT Translate weblapja olyan benyomást kelt, mintha egy sebtiben összecsapott béta verzió volna, de a legfontosabb funkciója alapvetően működik.

Gyors tesztelésünk során a Google Fordító és a ChatGPT Translate rendkívül hasonló minőségű fordításokat generáltak, azonban lehetséges, hogy nyelvektől is függ a fordításaik minősége. A Google Fordítót használóknak érdemes egy próbát tenniük a rivális szolgáltatással, nincs veszítenivalójuk, ChatGPT-fiók sem kell a használatához.