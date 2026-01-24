Hihetetlen, milyen aljas fogással cserkészi be a gyerekeket a Google

Óriási felháborodást keltett a gyerekek online védelmével foglalkozó Digital Childhood Institute elnökének közösségi médiás bejegyzése. Melissa McKay szülő és gyerekjogi aktivista, de még számára is újdonság volt, hogy az USA-ban a Google e-mailben tudatja a 12 éves gyerekekkel, miszerint a 13. életévük betöltését követően jogukban áll kikapcsolni a Google-fiókjuk szülői felügyeletét. Úgy szerzett róla tudomást, hogy a fia is megkapta ezt a levelet.

Kikapcsoltatná az őket védő szülői felügyeletet a 13 évesekkel a Google

Fotó: Andrey K / Unsplash

Az e-mailben azt írja a Google a gyerekeknek, hogy a következő születésnapjukat követően „frissíthetik” majd a felhasználói fiókjukat, a szülői felügyeletük kikapcsolása esetén több mindenhez férhetnek hozzá.

A cég konkrét utasításokkal is szolgál, hogy miként rázhatják le a szüleiket és férhetnek hozzá az eddig tiltott gyümölcsnek minősült appokhoz, játékokhoz, tartalmakhoz.

Könnyű prédák a Google számára a gyerekek

Mint kiderült, ez a tájékoztató e-mail nem újdonság, a Google ismeretlen ideje a gyerekeknek és a szülőknek is küldözgeti. Az Egyesült Államokban 13 évesen jön el az a kor, mikor nem kötelező többé alkalmazni a gyerekek online magánszféráját védő törvényt (COPPA), ez az apropója a tájékoztatásnak.

Egy ezermilliárd dolláros vállalat közvetlenül minden gyereket megkeres, hogy közölje velük: elég idősek ahhoz, hogy kibújjanak a szülői felügyelet alól. Az e-mail részletesen elmagyarázza, hogyan tudja a gyermek saját maga eltávolítani ezeket a korlátozásokat, szülői beleegyezés vagy közreműködés nélkül. A Google olyan dolog felett próbál hatalmat gyakorolni, amelyhez semmi köze sincs. A szülőket ideiglenes kellemetlenségként állítja be, amelyet ki kell nőni, a vállalati platformokat pedig a magától értetődő helyettesítőjükként tünteti fel. Nevezzük nevén a dolgokat. Arra nevelik őket, hogy elköteleződjenek mellettük. Arra nevelik őket, hogy adatforrások legyenek. Arra nevelik őket, hogy profit legyen generálható belőlük. Közel tíz évnyi online biztonsági érdekképviseleti munkám során ez az egyik legragadozóbb jellegű vállalati gyakorlat, amellyel valaha találkoztam

– véleményezte Melissa McKay a Google üzleti praktikáját.