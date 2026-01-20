Meghalt a nő, aki nélkül nem lenne GPS

Az emberiség egészére óriási hatást gyakorolt tudós halálhírét tudatta a családja, 95 éves korában meghalt az amerikai Dr. Gladys West. A neve kevesebb mint egy évtizeddel ezelőttig teljesen ismeretlen volt a nagyközönség számára, noha a munkája nélkül elképzelhetetlen lenne a modern navigáció. A matematikus olyan számítási modelleket dolgozott ki, amelyek megalapozták a ma világszerte használt helymeghatározó rendszereket, beleértve a GPS-t.

Dr. Gladys West a 1981-ben a Dahlgren támaszponton. A Föld alakjának matematikai leírásával kapcsolatos munkája kritikus fontosságú volt a GPS kifejlesztésében

Fotó: Gladys West

West 1930-ban született Virginiában, a szegregációs törvények által sújtott amerikai délen, az apja farmer és vasúti dolgozó, míg az anyja dohányipari munkás volt. Kitartásának és tehetségének köszönhetően matematika mesterdiplomát szerzett a Virginia Állami Egyetemen, majd 1956-ban a haditengerészet Naval Surface Warfare Center kutatóközpontjában kezdett dolgozni.

Egy láthatatlan ember matematikája adta a GPS alapját

Az 1970–80-as években az volt a feladata, hogy műholdas adatok alapján minél pontosabban modellezze a Föld alakját. Ez a rendkívül összetett munka lett később a GPS gerince, a matematikai modelljei tették lehetővé, hogy a műholdak centiméteres pontossággal határozzák meg a helyzetünket a bolygó felszínén. Dr. Gladys West 42 éven át dolgozott a kutatóközpontban, 1998-ban onnan vonult nyugdíjba.

A munkájára mindig is csak munkaként tekintett, nem is tudatosult benne, hogy mekkora hozzájárulást tett a GPS-navigáció lehetővé tételéhez.

A múlt évtized végén a fia és egy női szövetség kampányolni kezdtek az érdemeinek elismertetése érdekében, így többek közt 2018-ban az amerikai légierő űrrel és rakétákkal kapcsolatos feltalálókat gyűjtő hírességek csarnokába is bekerült.

