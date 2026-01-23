Ingyen kérhető a középkori témájú, GTA ihlette játék

A jelek szerint egy rejtett gyöngyszem kategóriába eső játékkal folytatódik az Epic Games Store ingyenjátékos promóciója. A GTA-szerű játékok kedvelőinek nagy örömére magyar idő szerint 2026. január 29. délután 5 óráig a Rustler (Grand Theft Horse) című alkotás szerezhető be örökre a digitális számítógépes játékbolttól.

A régi GTA-játékok ihlették a középkori világban játszódó Rustlert

Fotó: Jutsu Games

„A Rustler egy nyílt világú, felülnézetes akciójáték, amely a régi GTA stílus és játékmenet előtt tiszteleg, történelmileg pontatlan középkori környezetben. A játékban The Guy-t alakítod, akinek a szülei túl lusták voltak ahhoz, hogy rendes nevet adjanak neki.

Tapasztald meg a feudális igazságtalanságot, az inkvizíciót, a boszorkányüldözést, és vegyél részt a Nagy Tornán. Találkozz bátor, ám rendkívül ostoba lovagokkal. Teljesíts rengeteg elborult küldetést és feladatot – vagy hagyd a történetet, és okozz totális káoszt a falvakban és a városokban.

Közlekedhetsz gyalog vagy lopott ló hátán. Harcolhatsz karddal, vagy választhatsz egy menő, automata számszeríjat. Mindezt a helytelen Monty Python ihlette humor fűszerezi” – olvasható a Rustler leírásában.

Alig van gépigénye a GTA ihlette akciójátéknak

A Rustler ingyen beszerezhetősége mellett jó hír, hogy szinte bármilyen olyan számítógépen elfuttatható, amelyen manapság kényelmesen lehet internetezni és irodai feladatokat végezni, emiatt nem kell egyre csak halmozódó százezerekből PC-t fejleszteni.

Rustler (Grand Theft Horse) minimum gépigény:

Windows 7

Intel Core i5-3570K processzor

8 GB memória, 5 GB háttértár

NVIDIA GeForce GTX 780 videókártya

