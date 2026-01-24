72 millió vevő adatait lophatták ki a meghackelt ruhamárkától

Folytatják a prémium ruházati márkák támadását a zsarolóvírusos bűnözők. A minőségi sportruházatban és fitneszkiegészítőkben utazó Under Armour vizsgálja azokat a nyilvánosságra került állításokat, miszerint egy tavaly novemberi hackelés során 72 millió vevő adatait lopták ki a vállalattól. Nevekre, e-mail-címekre, nemre, születési dátumra, a vevők körülbelüli tartózkodási helyeire, vásárlásokkal összefüggő adatokra kell gondolni.

Sorra esnek el a nagynevű márkák, a zsarolóvírusos támadók az újmódi hackerek

A ruházati márka kibertámadásáról elsőként a sötét weben érkeztek információk, az Everest nevű zsarolóvírusos banda azt állította, hogy brutális mennyiségű ügyféladatot tulajdonított el cégtől. Viszont szélesebb figyelmet csak a napokban kapott az incidens, miután a Have I Been Pwned szolgáltatáshoz eljutottak az állítólagos adatok, így az elkezdett e-maileket küldeni a kiberincidensről az olyanoknak, akik feliratkoztak a hackelésekben való érintettségről szóló értesítésére.

Nem tagadja a hackelést az Under Armour

A ruházati márka tisztában van az interneten keringő pletykákkal és külső szakértők bevonásával vizsgálja a helyzetet. Állítása szerint jelenleg nincs arra utaló bizonyíték, hogy feltörték volna a webshopját és abból közvetlenül adatokat szivattyúztak volna ki, továbbá a vevők fizetési adatai is biztonságban vannak.

A márka tájékoztatása szerint érzékenynek tekinthető adatok legfeljebb a vevők pici százalékáról kerülhettek ki.

Viszont nem volt hajlandó elárulni, hogy valóban 72 millió vevőt érintett-e a zsarolóvírusos támadás, és mikor kívánja tájékoztatni az érintett ügyfeleket. Ténylegesen azt sem volt hajlandó megerősíteni vagy cáfolni, hogy egyáltalán zsarolóvírusos támadás történt-e, és követelt-e váltságdíjat az Everest, pedig ezek a kérdések mostanra biztosan tisztázottak.

