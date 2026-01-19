A Facebookon olvasta a saját halálhírét a férfi

December végén szürreális helyzettel szembesült a Denver Broncos amerikaifutball-csapatra specializálódott Cody Roark sportújságíró. Egy facebookos csoport bejelentette a halálhírét, a rövid gyászjelentés szerint gyermeket is hagyott maga után. A szöveg mellé egy mesterséges intelligenciával generált illusztrációs kép járt, amelyen egy ismeretlen kisfiút tartott a karjaiban, miközben Roarknak nincs gyereke.

Bárki halálhírét terjeszthetik a mesterséges intelligenciás szemét gyártásában utazók

Fotó: RDNE Stock project

A közösségi médiás posztot a Wild Horse Warriors nevű Facebook-oldal tette közzé. Ez Roarkot a Denver Broncos elemzőjeként mutatta be, aki állítólag több mint egy évtizedet szentelt a csapat védelmének, mielőtt egy szívszorító családon belüli erőszakos incidensben életét vesztette volna.

A gyászhíre futótűzként terjedt a közösségi médiában, így Roark az álhírt terjesztett oldal jelentése mellett jó ideig kénytelen volt fűnek-fának magyarázni, hogy a hírek ellenére még él.

Törölték a halálhírét terjesztett oldalt

A Wild Horse Warriors névre keresztelt oldalt mára törölte a Facebook. A néhány hónapos pályafutása alatt napi négy mesterséges intelligenciával generált, hallucinációkkal és téves információkkal teli bejegyzést osztott meg rajta az üzemeltetője, több esetben mások hírnevét romboló bejegyzések kerültek ki rá.

Nem világos, hogy mi volt az üzemeltetőjének a célja, de szinte biztosan üzleti okból futtatta az oldalt.

Roark számára a helyzet legbizarrabb része, hogy egyáltalán miként került az MI-szemetet generáló személy céltáblájára, miért pont őróla kezdett álhírt terjeszteni.

Bevallása szerint mindig is azt hitte, hogy ilyen dolgok csak a hírességekkel fordulhatnak elő, hiszen ezek az átverős posztok hozzák a figyelmet, míg ő csak egy viszonylag kevesek által ismert sportújságíró.

Nemrég történt már egy hasonló jellegű eset, a Google internetes kereső MI-alapú összegző funkciója szexuális bűnözőnek híresztelt egy kanadai zenészt, ami miatt munkától is elesett az áldozat.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!