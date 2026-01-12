Horror: ha nem mosolyog egy órán át, akkor meghal

A horrorjátékok elsősorban az általános atmoszférájukkal próbálják rettegésben tartani a műfaj szerelmeseit, azonban a Smiley Dog fejlesztésében csak számítógépekre érkező Don’t Stop Smiling (Ne hagyd abba a mosolygást) teljesen új szintre emelni az őrületet.

A kijelző bal felső sarkában még vizualizálja is a játékos aktuális mosolyát a Don’t Stop Smiling horrorjáték

Fotó: Smiley dog

A Don’t Stop Smiling egy elhagyatott iskolában játszódik, ahol sötét folyosók, baljós tantermek, nem erről a világról származó lények várják a játékosokat, a kiszabaduláshoz fejtörőket kell megoldaniuk.

A csavar az, hogy a játék webkamerán át arcfelismeréssel követi a játékosokat, és egyetlen másodpercre sem hagyhatják abba a mosolygást.

Testi és lelki horrort kényszerít ki a szadista játék

A fejlesztők szerint a Don’t Stop Smiling nem ismer kegyelmet, a játékos azonnal meghal, ha bármilyen oknál fogva egy másodpercre is eltűnik az arcáról a mosoly.

Ez az egyszerű szabály egyedülállóan nyugtalanító élményt teremt, amely a feszültségre, a bűntudatra és a kikényszerített érzelmekre épül

– olvasható a játék steames termékoldalán.

A folyamatos mosolygás rettentően hangzik annak fényében, hogy állítólag 45-60 percig tart végigjátszani a Don’t Stop Smilingot, azaz ennyi időn keresztül kell majd megszakítás nélkül mosolyogni, történjék bármi is a játékban.

