Kétezer forintos Bluetooth hangszóró jön az IKEA-tól

Folytatja a meglepően olcsó elektronikai termékek bejelentését az IKEA, az ötletes vezeték nélküli töltőjét követően most bemutatta a világ egyik legkisebb és legolcsóbb Bluetooth hangfalát. A Kallsup hangszórók körülbelül 7×7×7 centis kockák, azonban a termékeket a CES 2026 kiállításon látottak szerint meglepően hangosak és korrektes hangzást kínálnak, noha Európában elvileg csak 5 euróba, azaz durván 2000 forintba kerülnek majd.

Kétezer forintért nehéz belekötni az IKEA Kallsup Bluetooth-hangszóróba

Fotó: IKEA

A Kallsup további óriási érdekessége, hogy elméletben akár száz darab is összefűzhető belőle vezeték nélküli módon. Csak el kell indítani az egyiken a lejátszást, majd egyenként be kell kapcsolni a többit, a lejátszógomb hosszú lenyomásával pedig pár pillanat múlva csatlakoznak a partihoz.

Az IKEA szerint 50 százalékos hangerőn olyan 9 órát bír a Bluetooth hangszóró, az akkuja pedig cserélhető.

Hasznos partikiegészítő lehet az IKEA Kallsup

A filléres Kallsup kiváló választás lehet az olyanok számára, akiknek néha jól jönne egy könnyen hordozható és olcsó Bluetooth hangszóró, mert betennének valamit a társasági összejövetelek során háttérzenének. Akkor is megfelelhet, ha olyan hangszóróra van szükségük, amit nem kell félteniük a nem ideális helyeken és módokon való használat esetén, hiszen anyagilag nem fájó veszteség, ha megadja magát a nem rendeltetésszerű használat miatt.

Az IKEA Kallsup forgalmazása várhatóan 2026 áprilisában kezdődik, Európában az említett 5 eurós, azaz 2000 forint körüli árra kell számítani.

