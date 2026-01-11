Óriási gond van az Instánál, Zuckerbergék magyarázkodnak

Biztonsági szakértők szerint egy, korábban kihasznált technikai résen keresztül több tízmillió Instagram-fiókhoz kapcsolódó adat kerülhetett illetéktelen kezekbe. A kiszivárgott információk között felhasználónevek, nyilvános profiladatok, e-mail-címek és telefonszámok is szerepelhetnek.

Jelszó-visszaállítási értesítések árasztották el az Instagram-felhasználókat

Fotó: Sumeet Singh / Unsplash / https://unsplash.com/photos/person-holding-silver-iphone-6--qdo4S69L-Q

Az adatvédelmi incidenst szombaton a Malwarebytes biztonsági cég hozta nyilvánosságra, amely arra figyelmeztetett, hogy a kiszivárgott adatok valószínűleg kiberbűnözők kezébe kerültek.

A Meta gyorsan hangsúlyozta, hogy jelszavak nem kerültek nyilvánosságra, ugyanakkor az ilyen jellegű adatok önmagukban is elegendőek lehetnek célzott támadások indításához.

A támadók ezek segítségével könnyen kelthetnek hitelesnek tűnő értesítéseket, amelyekkel a felhasználókat megtévesztik. Az incidens egyik leglátványosabb következménye az volt, hogy rengetegen kaptak egyszerre jelszó-visszaállítási értesítést, még akkor is, ha nem próbáltak belépni vagy jelszót módosítani.

Miért veszélyesek ezek az értesítések?

A jelszó-visszaállítási e-mailek önmagukban nem jelentenek problémát, de komoly pszichológiai nyomást gyakorolnak a felhasználókra. Sokan ilyenkor kapkodva kattintanak, vagy megpróbálják „gyorsan megoldani” a helyzetet, ami pontosan az, amire a csalók számítanak.

A támadások egyik gyakori formája, hogy a felhasználókat egy megtévesztően hasonló oldalra irányítják, ahol saját maguk adják meg a belépési adataikat. Ilyenkor a fiók feletti irányítás már ténylegesen a támadók kezébe kerülhet.

A Instagram mögött álló Meta szerint az ilyen értesítések egy része automatikus biztonsági folyamatokból is eredhet, de a felhasználóknak érdemes fokozott óvatossággal kezelni minden váratlan üzenetet.

Mit tehetünk az Instagram-fiókunk védelmében?

A mostani eset ismét megmutatta, hogy a közösségi fiókok védelme nem merül ki egy erős jelszó használatában. Különösen fontos a kétlépcsős azonosítás bekapcsolása, lehetőség szerint hitelesítő alkalmazással, nem kizárólag SMS-alapon.

Érdemes rendszeresen ellenőrizni a bejelentkezési előzményeket és az aktív munkameneteket is. Ha olyan belépést látunk, amit nem mi kezdeményeztünk, az azonnali beavatkozást igényel. Ugyancsak alapvető szabály, hogy ne kattintsunk jelszó-visszaállítási linkre akkor, ha nem mi indítottuk el a folyamatot.