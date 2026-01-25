Nem győzik eléggé leárazni a megbukott iPhone Airt

Három hónappal a kínai megjelenése után máris sokkoló árengedménnyel kínálják az iPhone Airt az ország legnagyobb online piacterein. Bár az év eleji akciók nem számítanak ritkaságnak a Tmallon vagy a JD-n, ám a mostani kedvezmények mértéke még a sokat látott akcióvadászokat is meglepte.

Vásárlók az iPhone Air mobilt nézegetik a megjelenésének napján egy Apple Store kereskedésben

Fotó: Apple

A vékonyka iPhone Air októberben debütált, és a kezdetekben vitték is a kínai vevők, de hamar elfogyott a lendület. Mára olyan súlyossá vált a helyzet, hogy a legnagyobb kínai online kereskedések leárazási háborúba kezdtek egymással a raktárakban porosodó készletektől való megszabadulás érdekében.

A hazai árhoz képest féláron vihető Kínában az iPhone Air

Hírünk írásakor épp JD kínálta a legjobb ajánlatot. Leárazással és beszámítással együtt akár 134 ezer forintnak megfelelő 2900 jüant is hajlandó volt elengedni a 256 GB-os modell 7999 jüanos ajánlott fogyasztói árából, így csak olyan 236 ezer forintnak megfelelő 5099 jüant kért érte.

Kontextusként Magyarországon 499 999 forint a telefon ajánlott fogyasztói ára, bár a kínai teljes ára ennél messze alacsonyabb, a fent említett 7999 jüan „csak” 371 ezer forintnak felel meg.

Érdekességként hazánkban is kapható az ajánlottnál masszívan olcsóbban a 256 GB-os iPhone Air, tucatnyi online kereskedés kínálja a 370-385 ezer forintos ársávban.

A most már nyugodtan bukásnak titulálható iPhone Air sikertelenségének potenciális okait nemrég már boncolgattuk. Emellett az is kiderült, hogy nemcsak újonnan, de a használt piacon sem népszerű a készülék, az androidos mobilokkal vetekedve kegyetlenül veszíti az értékét, ami merőben szokatlan egy iPhone esetében.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!