Amit az NVIDIA most bemutatott, azt minden játékos érezni fogja

Szokásához híven az NVIDIA is nagy sajtókonferenciát tartott a CES kiállításon, amelyen néhány percre képes volt részlegesen elszakadni a mesterséges intelligenciától, bejelentette a játékosoknak szánt, gépi tanulásos DLSS képfelskálázás legújabb változatát. Ez a technológia arra való, hogy a játékok feltűnő képminőségbeli romlás nélkül képesek legyenek alacsonyabb felbontáson elkészíteni a képkockákat, ezzel jelentősen javítva a sebességen.

Minden GeForce RTX videókártyán használhatják a játékosok a DLSS 4.5-öt, bár a képkockák generálásához RTX 4000, a többszörös generálásukhoz pedig RTX 5000 szériás modell szükséges

Fotó: Ella Don / Unsplash

A most bejelentett DLSS 4.5 eljárás az egy évvel ezelőtti DLSS 4-hez képest nem sebességben, hanem képminőségben javult: játéktól függően élesebb grafikát, jobb képstabilitást, szebb vonalsimítást (anti-aliasing, AA), továbbá képkockagenerálás használata esetén kevesebb mozgási közbeni szellemképesedést kínál.

A megszokottnak megfelelően a DLSS legújabb változata minden GeForce RTX videókártyával kompatibilis. Az eléréséhez csak telepíteni kell a bejelentéssel párhuzamosan kiadott 591.74-es grafikus drivert, és most azonnal 400+ játékban használható.

Egyes játékosok dinamikus képkockagenerálást is kapnak

A DLSS 4.5 mellett az NVIDIA egy másik gamereknek szánt fejlesztéssel is előállt, a GeForce RTX 50 szériás videókártyákon valamikor a tavasszal elérhetővé teszi majd a dinamikus szorzójú, négy helyett immáron akár hatszoros képkockagenerálást.

A DLSS 4.5 eltüntetheti a képkockagenerálás használata esetén a szellemképesedést

Fotó: NVIDIA

Ezt aktiválva a játékok futtatása közben a videókártya megpróbálja majd a monitor képfrissítési sebessége alapján maximalizálni a hamis képkockák mennyiségét. Ha például 240 Hz-es a monitor, de a játék ténylegesen csak 40 képkockával fut, akkor automatikusan hatszoros hamis képkockázással 240 FPS-t próbál majd generálni a simábbnak ható mozgások elérése érdekében.

