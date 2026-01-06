Elmondhatja ennek a képkeretnek, hogy mit szeretne látni rajta

Újszerű eszköz érkezik a lakberendezés piacra. A Fraimic egy 13 hüvelykes e-ink kijelzővel ellátott digitális képkeret, amely bármiféle app bevonása nélkül képes egyéni, mesterséges intelligencia segítségével generált képeket mutatni.

Szóban elmondható a Fraimic képkeretnek, hogy milyen képet generáltasson mesterséges intelligenciával

Fotó: Fraimic

A szokatlan funkció nagyon egyszerűen használható: a képkeretet ellátták beépített mikrofonnal, így a használója a képkeret előtt állva egyszerűen elmondhatja, hogy mit szeretne rajta látni, majd pár pillanat múlva megjelenik rajta az OpenAI szolgáltatásával készített kép.

A képkeret automatikusan felismeri, hogy álló vagy fekvő tájolásban van-e rögzítve, ennek megfelelően jeleníti meg a képet.

Normál használat mellett nincs havidíja a képkeretnek

A kijelző Spectra 6 színes e-ink panelt használ, körülbelül 200 dpi felbontással. A technológia előnye, hogy rendkívül csekély az energiafelhasználása, a gyártó szerint akár évekig is bírhatja egy töltéssel a Fraimic.

A megjelenítés nem magas felbontású, és a színek is visszafogottak, azonban ez esztétikailag előnyösnek is bizonyulhat.

A Fraimic megvásárlásakor évente 100 ingyenes MI-alapú kép generálására kapnak lehetőséget a vevők, így havi bő nyolc képet tudnak készíttetni. Akiknek ez kevés volna, azok kénytelenek lesznek a zsebükbe nyúlni a további képek készítésének a lehetőségéért, de nem világos, hogy mennyi lesz az annyi.

Viszont jó hír, hogy a klasszikus képkeretekhez hasonlóan egyénileg feltöltött fotók is megjeleníthetőek a terméken. Ezzel egyrészt kiváltható a fizetés, másrészt pedig nem válik elektronikai hulladékká a Fraimic, ha lekapcsolná a gyártó a MI-alapú képek generálásához szükséges háttérszolgáltatását.

A Fraimic általános elérhetővé válása tavaszra várható, az ajánlott ára pedig 399 dollár lesz az Egyesült Államokban, ami alatt nettó 131 ezer forintot kell érteni.

