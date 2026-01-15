Kibertámadás bénított meg egy kórházat

Kedd hajnalban kibertámadás érte a belgiumi Antwerpenben és Deurne-ben intézményeket üzemeltető AZ Monica kórházat. Az intézmény vezetése a vészhelyzet előállását követően úgy döntött, hogy minden szervert lekapcsoltat a további károk megakadályozása érdekében, viszont a belső informatikájának leállítása miatt lényegében megbénultak a kórházai.

A sürgősségi ellátáson és a meglévő betegek gondozásán kívül minden leállt a kibertámadást miatt a kórházban

Fotó: Husien Bisky / Unsplash

A kibertámadás miatt az összes tervezett beavatkozást törölni kellett, a sürgősségi ellátás csak csökkentett kapacitással és papíralapú betegfelvétellel működik. A már felvett betegek továbbra is részesülnek ellátásban, de az intenzív osztály és a betegszállítási szolgáltatás leálltak.

Hét kritikus állapotú beteget a Vöröskereszt segítségével más kórházakba kellett átszállítani.

Megállt az élet a kibertámadás miatt

Az AZ Monica egyelőre nem tisztázta, hogy milyen jellegű kibertámadás érte, de jellemzően zsarolóvírusos bandák állnak az efféle katasztrófák mögött. A kórház szóvivője szerint minden időponttal rendelkező beteget értesítettek a konzultációk, vizsgálatok, beavatkozások elmaradásáról, ám egyelőre nem tudja megmondani, hogy ezek miként lesznek átütemezve.

A kórház természetesen értesítette a hatóságokat a vészhelyzetről, nyomozás indult a kibertámadás miatt.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!