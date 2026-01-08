Forradalmasítja a szeletelést az ultrahangos konyhakés

Újabb világelső terméket demonstráltak a CES 2026 fogyasztóelektronikai kiállításon, a Seattle Ultrasonics vállalat standjánál bárki kipróbálhatta a C-200 ultrahangos konyhakést. A vállalat szerint a kést bekapcsolva másodpercenként 30 ezer alkalommal vibrál a pengéje, amit a használata során szinte észre sem vesznek a használók, egy sima konyhakés benyomását kelti.

A vibrálásos rásegítés jóvoltából könnyedén és sebészi precizitással vágja a pékárut és a zöldséget a C-200 konyhakés

Fotó: Seattle Ultrasonics

Azt viszont már nagyon is észrevehetik a használók, hogy a vibrálásnak köszönhetően 50%-kal könnyebbé válik a vágás, így kisebb erőfeszítéssel és sokkal gyorsabban lehet vele szeletelni. A cég szerint a vibráció miatt kevésbé ragadnak a pengére a vágott dolgok, emiatt szebbek is lesznek a vágások, és kevesebb veszteség keletkezik, ami könnyebbé teszi a takarítást.

További óriási előny, hogy vibrációs rásegítés miatt elég lehet pár évente élezni a terméket.

Akkuról működik a szokatlan konyhakés

A Seattle Ultrasonics szerint a 20 centis pengéjű C-200 ultrahangos vibrálása a pékáruk és a zöldségek szeletetelését segíti a leginkább, a húsok esetében kevésbé működik jól.

A használatát tovább könnyíti, hogy a 328 grammos konyhakés tökéletesen kiegyensúlyozott, a penge és a markolat találkozásánál van az egyensúlyi pontja.

Az ultrahangos vibráció miatt persze áramra van szüksége, egy cserélhető és 1100 mAh-es akkut használ, amely vezetékes és vezeték nélküli módon is tölthető.

A rendkívüli konyhakésnek persze ára van, jelenleg előrendelési szakaszban jár a forgalmazása, várhatóan márciusi kiszállítással kapják meg az időben vásárlók. A nemhogy töltőpadot, de USB-kábelt sem tartalmazó alapcsomagja 399 dollárba kerül, ami nettó 131 ezer forintot jelent.

