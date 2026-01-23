A britek is kitiltanák a fiatalokat a közösségi médiából

A Lordok Háza jelentős többséggel megszavazta azt a törvényjavaslatot, amely megtiltaná a közösségi média-fiókok regisztrálását és használatát a 16 év alattiak számára az Egyesült Királyságban. Az ötlet gyermekvédelmi célú, az online zaklatás különféle formáitól, továbbá az addiktív és mentális gondokat okozni képes szolgáltatásoktól mentenék a túlságosan fiatalnak ítélt korosztályt.

Ausztrál mintára tiltanák el a túl fiatal briteket a közösségi média használatától

Fotó: Egor Myznik / Unsplash

A javaslat a gyermekek jólétéről és az iskolákról szóló törvénycsomag része. A fentin túl kötelezné a platformokat az életkor-ellenőrzési rendszerek egy éven belüli bevezetésére, szülői engedély nélkül pedig 13 helyett csak 16 éves kortól regisztrálhatnának online fiókokat a tinik. Végül az iskolaorvosoknak útmutatót kellene kiadniuk a szülők számára a gyerekek online jelenlétének kezelése és veszélyei kapcsán.

Parázs viták tárgya a közösségi média korlátozása

A bit kormány alapvetően ausztrál mintára korlátozná a túl fiatalok számára a közösségi média használatát, a törvényjavaslat 261-150 arányú megszavazását követően pedig most három hónapos társadalmi egyeztetést indít a javaslatról.

Viták pedig garantáltan lesznek, nem csak a tiniknek nem tetszik, hogy dolgokat tiltanának meg számukra.

A szabályozást benyújtott John Nash báró szerint „nem kevesebbel állunk szemben, mint egy társadalmi katasztrófával, amelyet az okoz, hogy rengeteg gyermek a közösségi média függőjévé vált”. Felhívta a figyelmet a mentális betegségek, az evészavarok és az iskolai problémák növekedésére.

Floella Benjamin bárónő szerint a halogatás elfogadhatatlan, a társadalmi egyeztetés is csak időfecsérlés: „Minden bizonyíték a rendelkezésünkre áll, most kell megállítanunk ezt a katasztrófát”.

Mások viszont óvatosságra intenek. „Ennyi erővel a Parlament jobban tenné, ha az internetet is betiltaná, és akkor elméletileg mindenkinek az összes problémája meg lenne oldva. Nagyon veszélyes, hogy egyszerű válaszokat próbálunk keresni a problémákra, erre a közösségi médiát kezdjük hibáztatni a társadalom összes bajáért” – vélte Claire Fox bárónő.