Online rendelted? Lehet, hogy veszélyes – riasztó kutatás az online vásárlásról

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság megbízásából készült kutatás azt vizsgálta, milyen mértékben vannak jelen a hamisított és veszélyes termékek az online piactereken, és mennyire hatékonyan kezelik ezeket a problémákat a platformok. A kutatók nemcsak elemzéseket végeztek, hanem próbavásárlásokkal is tesztelték a rendszert.
Mit vizsgált a kutatás?
Összesen 200 próbavásárlás történt hazai és nemzetközi piactereken, többek között elektronikai cikkek, kozmetikumok, játékok, háztartási eszközök és ruházati termékek kategóriájában. A vizsgálat célja az volt, hogy valós vásárlói tapasztalatokon keresztül derüljön ki, mennyire könnyű hamis vagy kockázatos termékekbe botlani.
Nem csak hamis, hanem veszélyes is
A kutatás egyik legfontosabb megállapítása, hogy a problémás termékek nem pusztán jogi vagy gazdasági kockázatot jelentenek, hanem sok esetben közvetlen egészségügyi veszélyt is hordoznak. A hamis kozmetikumoknál például mérgező anyagok jelenlétét is kimutatták, míg az elektronikai eszközöknél az áramütés és a túlmelegedés kockázata merült fel.
Különösen aggasztó a gyermektermékek helyzete. A játékok és plüssfigurák között több olyan termék is akadt, amely fulladásveszélyes alkatrészeket tartalmazott, vagy nem felelt meg az alapvető biztonsági előírásoknak. Ezek a termékek sokszor megtévesztésig hasonlítanak az eredetire, így a vásárlók gyakran csak utólag szembesülnek a problémával.
Miért ilyen nehéz kiszűrni a hamisítványokat?
A kutatás szerint a hamis termékek felismerése egyre nehezebb, mert a hamisítók kifinomult módszereket alkalmaznak. Nemcsak a dizájnt és a csomagolást másolják le, hanem sok esetben hamis vagy manipulált vásárlói értékelésekkel is hitelesnek tüntetik fel a termékeiket.
Az irreálisan alacsony ár továbbra is fontos figyelmeztető jel, de már nem az egyetlen. Egyre gyakoribb, hogy a hamisítványokat az eredetihez közeli áron kínálják, ezzel is csökkentve a gyanút. A vásárlók jelentős része így jóhiszeműen dönt, és csak használat közben derül ki, hogy problémás terméket vásároltunk.
Mit tesznek a piacterek, és mire számíthatunk?
A nagy online platformok különböző szűrő- és bejelentési rendszereket működtetnek, de a kutatás szerint ezek nem minden esetben bizonyulnak elég hatékonynak. A hatalmas kínálat és az eladók nagy száma miatt a problémás termékek gyakran hosszú ideig elérhetők maradnak.
A helyzet javítását szolgálja az uniós digitális szabályozás szigorodása, amely kötelezi a nagy piactereket a veszélyes és illegális termékek gyors eltávolítására, valamint a vásárlók tájékoztatására. Magyarországon ennek betartását a hatóságok ellenőrzik, és szükség esetén szankciókat is alkalmazhatnak.
Mit tehetünk vásárlóként?
A kutatás egyik legfontosabb tanulsága, hogy a tudatosság kulcsfontosságú. Érdemes alaposan megnézni az eladót, az értékeléseket, a termékleírás minőségét és az árat is. Ha egy ajánlat túl szép ahhoz, hogy igaz legyen, akkor jó eséllyel nem is az.
Az online vásárlás továbbra is a mindennapjaink része marad, de a kutatás világosan jelzi: nem árt óvatosabbnak lennünk, mert a kockázatok sokkal közelebb vannak, mint gondolnánk.
