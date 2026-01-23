Online rendelted? Lehet, hogy veszélyes – riasztó kutatás az online vásárlásról

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság megbízásából készült kutatás azt vizsgálta, milyen mértékben vannak jelen a hamisított és veszélyes termékek az online piactereken, és mennyire hatékonyan kezelik ezeket a problémákat a platformok. A kutatók nemcsak elemzéseket végeztek, hanem próbavásárlásokkal is tesztelték a rendszert.

Egy friss, átfogó kutatás szerint a hamisított és akár egészségre veszélyes termékek tömegesen jelennek meg a népszerű online piactereken.

Mit vizsgált a kutatás?

Összesen 200 próbavásárlás történt hazai és nemzetközi piactereken, többek között elektronikai cikkek, kozmetikumok, játékok, háztartási eszközök és ruházati termékek kategóriájában. A vizsgálat célja az volt, hogy valós vásárlói tapasztalatokon keresztül derüljön ki, mennyire könnyű hamis vagy kockázatos termékekbe botlani.

Nem csak hamis, hanem veszélyes is

A kutatás egyik legfontosabb megállapítása, hogy a problémás termékek nem pusztán jogi vagy gazdasági kockázatot jelentenek, hanem sok esetben közvetlen egészségügyi veszélyt is hordoznak. A hamis kozmetikumoknál például mérgező anyagok jelenlétét is kimutatták, míg az elektronikai eszközöknél az áramütés és a túlmelegedés kockázata merült fel.

Különösen aggasztó a gyermektermékek helyzete. A játékok és plüssfigurák között több olyan termék is akadt, amely fulladásveszélyes alkatrészeket tartalmazott, vagy nem felelt meg az alapvető biztonsági előírásoknak. Ezek a termékek sokszor megtévesztésig hasonlítanak az eredetire, így a vásárlók gyakran csak utólag szembesülnek a problémával.

Miért ilyen nehéz kiszűrni a hamisítványokat?

A kutatás szerint a hamis termékek felismerése egyre nehezebb, mert a hamisítók kifinomult módszereket alkalmaznak. Nemcsak a dizájnt és a csomagolást másolják le, hanem sok esetben hamis vagy manipulált vásárlói értékelésekkel is hitelesnek tüntetik fel a termékeiket.

Az irreálisan alacsony ár továbbra is fontos figyelmeztető jel, de már nem az egyetlen. Egyre gyakoribb, hogy a hamisítványokat az eredetihez közeli áron kínálják, ezzel is csökkentve a gyanút. A vásárlók jelentős része így jóhiszeműen dönt, és csak használat közben derül ki, hogy problémás terméket vásároltunk.