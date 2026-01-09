Brutális: ennyivel drágulnak a laptopok!

Napokon belül megkezdődik a számítógépek drágulása, a helyzet mögött a rendszermemóriaként használt DRAM chipek és a háttértárakban lévő NAND lapkák árainak drámai elrobbanása áll. Az ASUS az elsők között jelentette be, hogy január első hétfőjével megkezdi a listaárainak a kiigazítását, de eddig nem lehetett tudni, hogy konkrétan mennyivel fognak drágulni a laptopjai.

Az összes márka kénytelen lesz jócskán megemelni a laptopok árait

Fotó: Jakob Owens / Unsplash

A Mirrordaily megpróbált utánajárni az ügynek, jobb híján a tajvani Guanghua bevásárlóközpont számítógépes boltjaiban érdeklődött, hogy tudnak-e valamit az ügy kapcsán.

Nem csak hogy tudtak, de egyes kereskedők már léptek is, például a Moxun hétfővel márkától függetlenül minden laptop árát megemelte 20%-kal, ezzel készülve a küszöbön álló katasztrófára.

Ennyivel emelkedhet az ASUS laptopok ára

Egy másik kereskedő konkrét híreket hallott az ASUS háza tájáról. Állítása szerint a márka azt kommunikálta a kereskedők felé, hogy

a „szövegszerkesztős” laptopok ára 3000-5000 tajvani dollárral (31-52 ezer forinttal),

míg a gamer laptopok ára 8000-10000 tajvani dollárral, azaz 84-105 ezer forinttal fog emelkedni.

A memóriachipek drágulásának mértékét figyelembe véve a fenti árak viszonylag arányosnak tűnnek, jó esély van rá, hogy a következő hetekben és hónapokban az összes többi márka is hasonló mértékben fogja felsrófolni a notebookok árait.

Maga a memóriaválság egyelőre csak rosszabbodni fog, és a bizakodó becslések szerint is még egy évre lehetünk attól, hogy egyensúlyba kerüljön a kereslet és a kínálat.

Ennek megfelelően az év során több hullámban újabb drágulásokra érdemes számítani a számítógépek piacán.

