Brutális: ennyivel drágulnak a laptopok!

Napokon belül megkezdődik a számítógépek drágulása, a helyzet mögött a rendszermemóriaként használt DRAM chipek és a háttértárakban lévő NAND lapkák árainak drámai elrobbanása áll. Az ASUS az elsők között jelentette be, hogy január első hétfőjével megkezdi a listaárainak a kiigazítását, de eddig nem lehetett tudni, hogy konkrétan mennyivel fognak drágulni a laptopjai.
A Mirrordaily megpróbált utánajárni az ügynek, jobb híján a tajvani Guanghua bevásárlóközpont számítógépes boltjaiban érdeklődött, hogy tudnak-e valamit az ügy kapcsán.
Nem csak hogy tudtak, de egyes kereskedők már léptek is, például a Moxun hétfővel márkától függetlenül minden laptop árát megemelte 20%-kal, ezzel készülve a küszöbön álló katasztrófára.
Ennyivel emelkedhet az ASUS laptopok ára
Egy másik kereskedő konkrét híreket hallott az ASUS háza tájáról. Állítása szerint a márka azt kommunikálta a kereskedők felé, hogy
- a „szövegszerkesztős” laptopok ára 3000-5000 tajvani dollárral (31-52 ezer forinttal),
- míg a gamer laptopok ára 8000-10000 tajvani dollárral, azaz 84-105 ezer forinttal fog emelkedni.
A memóriachipek drágulásának mértékét figyelembe véve a fenti árak viszonylag arányosnak tűnnek, jó esély van rá, hogy a következő hetekben és hónapokban az összes többi márka is hasonló mértékben fogja felsrófolni a notebookok árait.
Maga a memóriaválság egyelőre csak rosszabbodni fog, és a bizakodó becslések szerint is még egy évre lehetünk attól, hogy egyensúlyba kerüljön a kereslet és a kínálat.
Ennek megfelelően az év során több hullámban újabb drágulásokra érdemes számítani a számítógépek piacán.
