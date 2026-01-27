Lázong az internet a Facebook botrányos lépése után

Az elkövetkező hónapokban prémium előfizetések tesztelésébe kezd a Facebookon, az Instagramon, továbbá a WhatsAppon a Meta, hogy növelje a belőlük származó bevételét. A cég nem fogja fizetőssé tenni a szolgáltatásokat, helyette opcionális csomagokban annyi plusz funkciót és egyéb előnyt próbál majd kínálni a felhasználók számára, hogy azok hajlandóak legyenek pluszban a zsebébe tenni havi néhány dollárt.

Magánszemélyek és vállalkozások számára is elérhetőek lesznek a fizetős csomagok a Facebookban és a társaiban

Fotó: Vitaly Gariev / Unsplash

A Meta leszögezte, hogy a közösségi szolgáltatások jelenleg ingyen elérhető alapfunkciói továbbra is ingyenesek maradnak. A havidíjat kifizető magánszemélyek és vállalkozások további kreatív, produktív, kényelmi, vagy épp mesterséges intelligenciára épülő lehetőségekhez férhetnek majd hozzá.

A kínált extrák szolgáltatásonként eltérnek majd, az új csomagok pedig függetlenek lesznek a személyazonosság igazolására szolgáló Meta Verified előfizetéstől.

Nem világosak még a Facebook prémium funkciói

Egyelőre nem tudni pontosan, milyen fizetős funkciók érkeznek a Meta szolgáltatásaiba, de a cég tervei alapján nagyobb kontrollra és személyre szabhatóságra, és persze MI-funkciókra lehet számítani.

Az Instagram mobilapp kódjában búvárkodó Alessandro Paluzzi szivárogtató szerint ebben az appban olyan lehetőségeket tesztelnek, mint a közönséglisták korlátlan mennyiségű létrehozása, a mások történeteinek titokban való megtekintése, továbbá láthatóak lehetnek azok a követett személyek, akik nem követik a felhasználót.

A részletek ismerete nélkül egyelőre nyitott kérdés, hogy mekkora sikerre számíthatnak a szolgáltatások prémium csomagjai. Viszont a Snapchat+ is üzletileg sikeressé vált, pedig azt javarészt fiatalok használják, ráadásul a Meta szolgáltatásaiban a vállalkozások is milliószámra vannak jelen.

