ces 2026

Figyelem! Nemsokára még drágább lesz a LEGO-élmény

A tavasszal jönnek az okos építőkockák és figurák. Még drágább lesz a LEGO.
Saját véleménye szerint az elmúlt ötven év legnagyobb jelentőségű fejlesztését jelentette be a CES 2026 kiállításon a LEGO, a Smart Play nevű rendszerével teljesen új élményt próbál hozni az ikonikus építőkockák világába. A mini számítógépeket tartalmazó, szenzorokkal, fényekkel, hangszóróval, mikrofonnal ellátott elemei ugyan digitális technológiát használnak az újszerű élmények biztosításához, de megmarad a fizikai játék öröme.

Érzékelik egymást a LEGO okos játékelemei, így megfelelő hangokat és fényeffekteket játszhatnak le
Fotó: LEGO

A rendszer Smart Bricks építőelemekből, NFC technológiát használó Smart Tag lapkákból, továbbá Smart minifigurákból áll. Ezek képesek érzékelni egymást, az egymáshoz viszonyított pozíciójukat, továbbá az egymáshoz képesti orientációjukat, és ennek megfelelő, előre programozott fény- és hangeffektekkel reagálnak.

Az okos játékelemek töltése vezeték nélkül történik, a LEGO szerint életre keltik a szetteket.

A tavasszal jönnek az első újmódi LEGO szettek

A LEGO március elején dobja piacra az első Smart Play okos játékelemekkel ellátott szetteket, mindhárom termék Star Wars témájú lesz:

  • nettó 23 ezer forintnak megfelelő 70 dollárért egy 473 darabos Darth Vader TIE Fightere szett, egy-egy okos kockával, TIE Fighter okosmatricával, Dart Vader okosfigurával;
  • nettó 33 ezer forintnak megfelelő 100 dollárért egy 584 darabos Luke Skywalker vörös X-Wingje szett, egy okoskockával, öt okoscímkével, Luke és Leia okosfigurákkal;
  • nettó 53 ezer forintnak megfelelő 160 dollárért egy 962 darabos Darth Vader trónszobája harc és A-Wing szett két okoskockával, öt okoscímkével, továbbá Luke, Palpatine és Vader okosfigurákkal.

