Az iMac-nél is látványosabb a Lenovo számítógépe

A nem gaming célokra készült asztali számítógépekről a legritkább esetben mondható el, hogy a szobák díszei volnának, a vizuális dizájn terén évtizedek óta szinte az Apple iMac termékek voltak az egyetlenek, amelyeket szépnek lehetett mondani. Most a Lenovo csendben kitett magáért, CES 2026 kiállításon bemutatott Yoga AIO i Aura Edition egybegépe a világ egyik legtrendibb kinézetű asztali számítógépe.

Sötétebb környezetben nagyon látványos lehet az előlapi üveglap állítható hangulatvilágítása a Lenovo gépén

Fotó: Lenovo

A teljes előlapján végigfutó üveglap lebegő hatást kelt, de nem ez az egyetlen esztétikai trükkje: LED-eken keresztül megvilágítható. A kezelőszoftverében beállítható, hogy az alsó üvegrész megvilágítása dinamikusan reagáljon a kijelző alsó pixeleinek a színeire, továbbá funkcionálissá tehető azzal, hogy értesítések befutása esetén különféle színekben világíthat.

Alkalmazásonként beállítható, hogy az általuk küldött értesítések megjelenése esetén milyen színben legyen megvilágítva az üveglap.

Nem csak szép, de okos is a Lenovo egybegépe

A számítógép kijelzőjére is öröm lesz ránézni, a gyártó 32” átlójú és 4K felbontású OLED kijelzővel szerelte, amely 165 Hz képfrissítési sebességre képes. Az utóbbi ellenére nem gamer termékről van szó, csak integrált videóvezérlő van benne az Intel Core Ultra X7 358H processzor jóvoltából. Fotók és videók szerkesztésére jól megfelelhet, köszönhetően a 32 GB memóriájának és a 2 TB háttértárának.

32 hüvelykes és 4K felbontású OLED kijelzőt kapott az egybegép

Fotó: Lenovo

A termék további érdekességei közül kiemelhető a 3D-s arcfelismerést használó Windows Hello infravörös arcfelismerés, a 16 MP-es webkamera előtti magánszféravédelmi retesz, és a Karmon Kardon márkájú hangszórók.

Oldalnézetből is légies a Lenovo asztali számítógépe

Fotó: Lenovo

A Windows 11-es egybegép a második negyedévben kerül majd piacra, és pont olyan drága lesz, mint amilyennek tűnik: a kezdőárát 2400 dollárban határozta meg a Lenovo, ami alatt nettó 794 ezer, vagy bruttó egymillió forintot kell érteni.

