Figyelem! Megérkezett minden macskatartó vágyálma

A Petkit bejelentette első olyan automatikus macskaetetőjét, amely kifejezetten nedves állateledelekhez készült. A Yumshare Daily Feast célja, hogy megoldást nyújtson azoknak a gazdiknak, akik néhány napot távol töltenek az otthonuktól, de nem szeretnék kizárólag száraz táppal etetni kedvencüket. Az eszköz akár hét napra elegendő adag tárolására és adagolására képes, miközben folyamatosan figyeli, hogy mi történik az étellel.

Szolgáltatási modellben lesz elérhető a Yumshare Daily Feast nedves tápos macskaetető

Fotó: Petkit

A rendszer egyik különlegessége az NFC-alapú nyomon követés. Ha egy kiadott adag 48 órán belül nem fogy el, akkor az etető automatikusan eltávolítja azt a tálkarészből, majd UVC-fénnyel sterilizálja az etetőt, hogy biztonságos legyen a következő adag felszolgálása.

Kamerával is figyel a high-tech macskaetető

A Yumshare Daily Feast 1080p felbontású kamerát is kapott. Az éjjellátó funkcióval is ellátott képalkotónak köszönhetően képes több állatot is felismerni, továbbá figyeli az evési szokásaikat. Ezek az adatok segítenek abban, hogy a rendszer pontosan időzítse a következő étkezést, plusz felhívhatja a figyelmet az evési szokások megváltozására.

A Petkit új etetőjébe speciális tasakokban kell betenni az ételt, részben emiatt a cég nem kívánja közvetlenül értékesíteni a terméket, helyette eledelgyártókkal és más cégekkel együttműködve szolgáltatási modellben próbálja majd forgalmazni.

A részletek még nem világosak, de várhatóan az fog történni, hogy az etető és a hozzá való ételtasakok előfizetési díjas rendszerben lesznek elérhetőek.

Az Egyesült Államokban elméletileg áprilistól szerezhetik majd be a gazdik a különleges etetőt, így már nem kell sokat várni a konkrétumokra. Árakról szintén nem esett még szó, de jó esély van rá, hogy nem a költséghatékonysága miatt választják majd az állattartók.

