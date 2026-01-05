Látnak és fülelnek ezek az állatbarát madáretetők

A Birdbuddy két olyan madáretetőt mutatott be a CES 2026 kiállításon, amelyek a kezdők és a haladók számára is megkönnyítik a madarak megfigyelését. A csúcskategóriás Birdbuddy 2 és a kompakt Birdbuddy 2 Mini egyaránt gyorsabb működést és fejlettebb kamerát kaptak, így az állatbarátok kisebb eséllyel maradnak le a látogatóik legjobb pillanatairól.

A nagyobbik Birdbuddy 2 madáretető beépített napelemeket kapott az elektronikájának töltésére

Fotó: Birdbuddy

Az új modellek kamerái azonnal aktiválódnak, amint madarak szállnak az etetőre, álló és fekvő formátumban is képesek rögzíteni a felvételeket. A Birdbuddy 2 egy teljesen új, kör alakú kameraházat kapott, a szenzora 135 fokos látószöget, 2K HDR videót és lassított felvételt biztosít. A beépített mikrofon fejlesztése révén a madárhangok tisztábban rögzíthetők, ami segíti a fajok pontosabb azonosítását.

Napelemmel is tölthetőek a madáretetők

A Birdbuddy 2 nagyobb magtartállyal és meghosszabbított ülőrúddal érkezik, valamint stabilabb kapcsolatot kínál a 2,4 és 5 GHz-es Wi-Fi támogatásnak köszönhetően. Újdonság a két beépített napelem is, amelyek nappal folyamatosan töltik az eszközt, míg az éjszakai alvó mód az energiatakarékosságot szolgálja.

A kisebb Birdbuddy 2 Minit inkább erkélyekre szánja a gyártó

Fotó: Birdbuddy

A Birdbuddy 2 Mini alapvetően ugyanezeket a funkciókat kínálja, csak kisebb méretű kivitelben, a napelem pedig opcionális kiegészítő hozzá. A nagyobb modellt a családi házak kertjeibe, míg a kisebbet erkélyeken való elhelyezésre szánja a gyártó.

A nagyobb méretű Birdbuddy 2 várhatóan az év közepén válik szélesebb körben kaphatóvá, míg a Birdbuddy 2 Mini valamikor az év későbbi részében futhat be. Ilyen sorrendben az Egyesült Államokban 199 dollár és 129 dollár lesz az ajánlott fogyasztói áruk, az összegek nettó 65 ezer és 42 ezer forintoknak felelnek meg.

