Megérkezett a jövő a kirakatokba – ezt látni kell

Meglepően nagy csendben látványos kísérletbe kezdett az amerikai T-Mobile mobilszolgáltató, a Samsunggal partnerségben több üzletében is megkezdte a hologramokat mutató kijelzők tesztelését. A kirakatokba és az eladótérbe helyezhető eszközök az értékesítést próbálják segíteni, például látványosan pörgetni-forgatni lehet rajtuk az eladni kívánt termékek térbeli modelljeit, reklámüzeneteket jeleníthetnek meg.

Az amerikai T-Mobile néhány boltjában már csalogatják a vevőket a hologramként mutogatott reklámok

Fotó: T-Mobile USA

A kirakatba kitett termékekhez és a klasszikus kijelzőkön lejátszott reklámvideókhoz képest a holografikus megjelenítők élettel töltik meg a kirakatokat, emberi beavatkozás nélkül bármennyi eladni kívánt terméket vagy szolgáltatást megjeleníthetnek.

A HYPERVSN kutatása szerint a sima képernyőkön mutogatott reklámokhoz képest a holografikus kijelzők 66%-kal javítják a vevőkkel való kapcsolatteremtést, és 10× nagyobb figyelmet váltanak ki.

Több mobilüzletben már pörögnek a hologramok

Az amerikai T-Mobile a napokban kezdte kihelyezni a kiválasztott üzleteiben a holografikus kijelzőket, és egyelőre csak Samsung márkájú termékeket hirdet a segítségükkel, elsőként a Galaxy Z Fold 7 mobil és a Galaxy Watch 8 okosóra eladásait javítaná velük.

A következő időszak tapasztalatai döntik majd el az üzletekbe szánt holografikus kijelzők sorsát. Ha ténylegesen segítik az értékesítést, akkor jó eséllyel nemcsak a T-Mobile üzleteiben lesznek jelen, hanem általános jelenséggé válhatnak a legkülönfélébb jellegű üzletek kirakataiban.

