Megszólalt a chipgyártó, eddig tarthat a memóriaválság

Különösen drága időszak elé néznek az okos elektronikai termékeket vásárolni kívánók, a mesterséges intelligenciás adatközpontok a rendszermemóriaként használt DRAM chipeket és az SSD háttértárakban használatos NAND chipeket is reggelire fogyasztják. Emiatt precedens nélküli túlkereslet alakult ki a lapkák iránt, a gyártók képtelenek lépést tartani az igényekkel. A memóriaválság hatására az egy évvel ezelőttihez képest típustól függően kettő-négyszeresére lőttek ki a lapkák árai, ettől pedig minden drágul, amiben használatosak.

Évekre velünk maradhatnak a memóriaválság miatt elszállt árak

Fotó: Dell

Ennek a gyakorlati hatásaival első körben az asztali számítógépeket építők szembesültek, az ősztől kezdve drámaian elszállt a memóriamodulok és az SSD-k ára, nagyon hamarosan pedig a videókártyák válhatnak luxuscikkekké.

A fogyasztók legszélesebb rétege viszont csak most kerül majd bajba, minden DRAM és NAND chipeket használó eszköz ára emelkedni fog a következő hetekben és hónapokban.

Az elmúlt napokban megjöttek végre az első konkrét hírek, hogy mekkora drágulásra kell számítani az okostelefonok és a laptopok esetében.

Nagyon elhúzódhat a memóriaválság

A memóriaválság miatt a fogyasztói Crucial márkáját éppen megszüntető Micron chipgyártó most friss előrejelzésekkel szolgált a részvényesei számára. A vállalat jelenleg a chiprendelések csak olyan kétharmadát képes teljesíteni, a legyártott lapkák fele pedig a kulcsfontosságú vevőinél landol.

A vállalat szerint folyamatos a gyártói kapacitásának a bővítése, ám ezt csak új gyárak és gyáregységek indításával tudja megoldani.

Következőre az amerikai Idaho államban épülő gyára kezdhet termelni, ám ez várhatóan csak 2027 közepén indulhat el, aztán pedig még fél év lesz a gyártási kapacitásának a felpörgetése. Ezt követően a New York állambeli gyára léphet üzembe, de ennek a telephelyén csak a közeljövőben történik majd meg az első és ünnepélyes kapavágás, a termelés megkezdése 2030-ban várható.

Ennek megfelelően a Micron várhatóan 2028 előtt nem lesz képes olyan mértékben növelni a chiptermelését, ami ténylegesen bármit osztana vagy szorozna a jelenlegi helyzetben.

Természetesen a Micron riválisai is folyamatosan bővítik a gyártási kapacitásukat, ám azok is hasonló cipőben járnak: a chipgyártó üzemek felépítése és szolgálatba állítása nem csak sok milliárd dollárba kerül, de több éves folyamat is.