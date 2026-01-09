Meg kell állítaniuk a meztelen képekkel való zaklatást a chatappoknak

Folytatja az életkornak nem megfelelő internetes tartalmak és az online zaklatás elleni harcot az Egyesült Királyság. Az Online Safety Act következő módosítása a cyberflashing jelenség kezelésében hoz drámai változást, áthelyezi a kéretlenül kapott meztelen képek megállításának a felelősségét a felhasználókról az online szolgáltatásokat nyújtó cégekre.

Minden harmadik tizenéves angol lány kapott már kéretlenül meztelen képet

Fotó: Andrea Piacquadio / Pexels

Az újmódi rendszer elsősorban a chatappokhoz és randiappokhoz hasonló szolgáltatások működésében hoz majd jelentős változást. Jelenleg az történik, hogy a meztelen képekkel való zaklatás esetén a felhasználóknak kell bizonyítaniuk az áldozattá válást, ám a jövőben a kommunikációs platformok jogi felelőssége lesz a zaklatás megakadályozása.

El kell majd tüntetni a szemek elől a meztelen képeket

A szabályozásnak való megfelelés érdekében a cégeknek kötelező lesz mesterséges intelligencián vagy egyéb technológián alapuló megoldásokat bevezetniük, amelyek felismerik, majd a körülményektől függően elhomályosítják vagy elrejtik az üzenetekben küldött, meztelen képeket.

Az Ofcom távközlési hatóság komoly eszközt kap a kezébe a jogkövető magatartás kikényszerítése érdekében: a szabályozásnak nem megfelelő szolgáltatókra a globális bevételük akár 10%-ára rúgó bírságot is kiszabhat, vagy végső esetben akár le is tilthatja az elérésüket az Egyesült Királyságban.

A brit kormány szerint a lépés a nők és a fiatal lányok online zaklatását csökkenteni hivatott stratégia része, egy kormányzati jelentés szerint Angliában minden harmadik tizenéves lány kapott már kéretlen, szexuális képet. Pozitív példaként említették a Bumble randiapp Private Detector rendszerét, amely már most is felismeri és elhomályosítja a meztelen képeket, a jövőben minden platformnak kötelezően használnia kell majd ezt a funkciót.

A brit kormány jelenleg egyeztetéseket folytat az iparági szereplőkkel, hogy azok felkészülten várhassák a szabályváltozás életbe lépését.

