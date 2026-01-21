A generatív mesterséges intelligencia köztudatba robbanásakor tömegekben merült fel a kérdés, hogy mi lesz az olyan emberi munkakörökkel, amelyek helyettesítésére bevethetőnek bizonyulnak majd az újmódi chatbotok. A szolgáltatásokat fejlesztő és értékesítő cégek sokáig azzal próbálták nyugtatni a nagyérdeműt, hogy az MI nem veszi el az állásokat, csak megkönnyíti majd a munkát, azonban ezt nem mindenki volt hajlandó elhinni nekik.

Az MI miatt a jövőben szellemi munkások tömegei lesznek kénytelenek szakmunkával vagy betanított munkával keresni a kenyérrevalót

Fotó: Sam Moghadam / Unsplash

Most a 15,5 milliárd dolláros vagyonával a világ leggazdagabb emberei közé tartozó Alex Karp váratlanul befejezte a mellébeszélést.

A kormányzati és vállalati szereplőknek komplex adatelemző szoftvereket készítő Palantir vezérigazgatója a Világgazdasági Fórumon adott interjújában kifejtette, hogy az MI technológia bizony el fogja venni az olyanok állását, akik helyettesíthetőek vele, úgyhogy remélhetően rendelkeznek piacképes szakmával az érintettek, mert szükségük lesz rá.

Viszont Karp szerint a mesterséges intelligenciával helyettesített dolgozók a jövőben is találnak majd munkát, csak épp a két kezükkel kell dolgozniuk, szakmunkásként vagy betanított munkásként.

Ténylegesen megakadt az MI-alapú eszközök bevezetése

Karp véleménye ellenére még nem tartunk ott, hogy a vállalatok tömegesen MI-alapú eszközökre cseréljék le a szellemi dolgozóikat, egyelőre elszigetelt a jelenség.

A technológia bevezetése nem megy könnyen, az MIT tavaly augusztusban kiadott kutatása szerint az MI használatának megkezdését célzó projektek 95 százaléka megbukott, mert nem elég okosak, megbízhatóak, vagy éppen specializáltak az MI-alapú eszközök.

A Forrester Research vezető elemzője a The Registernek adott interjújában elmondta, hogy a cégek még akkor sem látnak megtérülést és produktivitási javulást, ha papíron sikerült bevezetniük az MI használatát. J. P. Gownder személyesen szkeptikus, hogy az MI valaha forradalmasítani fogja a produktivitást, bár abban biztos, hogy az idő múlásával egyre több emberi munkahelyet vehet majd el a technológia.

