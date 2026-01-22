Folytatódik a mesterséges intelligencia bevezetése miatti szorongás. Viszont nem csak a potenciálisan lecserélhető dolgozók aggódhatnak folyamatosan a technológia miatt, hanem az MI-t bevezetni próbáló cégvezetők is, a többségüknek ugyanis eddig semmiféle sikerélménye sincs technológiával.

Az MI-t bevezetni kezdett vállalkozások csak egyharmada tudott sikerről beszámolni az elmúlt 12 hónapban

Fotó: LinkedIn Sales Solutions / Unsplash

A PwC most minden eddiginél jobb képet adott a legújabb felmérésében az MI bevezetésével kapcsolatos tapasztalatokról, 4454 cégvezető véleményét kérte ki az elmúlt 12 hónap tapasztalatairól.

A vállalkozások csupán 30%-a számolt be arról, hogy az MI használatával sikerült növelnie a nyereségességét, míg 56%-uk szerint sem a profit javítására, sem pedig a kiadások csökkentésére nem volt jó a technológia.

A cégvezetők csupán 12%-a mondta, hogy az MI használatával egyszerre sikerült növelniük a profitot és csökkenteniük a kiadásokat.

Csak nem fektettek eleget az MI-be?

A PwC felmérése szerint az MI-alapú eszközök használatából eddig semmi hasznot sem látott cégek esetében nem volt elég átgondolt és szervezett a technológia bevezetése, hiányoztak a konkrét ütemtervek, és nem fektettek elég tőkét az MI-alapú eszközökbe.

Az érintett cégvezetők szintén azon gondolkodnak, hogy talán csak nem költöttek eleget az MI-re, ezért nem jött el az évek óta remélt, mesterséges intelligencia által hajtott Kánaán.

Ennél biztosan árnyaltabb a helyzet, a cégek elsősorban szövegértelmező és szöveggeneráló eszközöket próbálnak használni. Bő két évvel ezelőtt ezek hirtelen óriásit fejlődtek, voltak olyan jók, hogy első blikkre jelentős potenciált mutassanak a feladatok elvégzésére.

Viszont ugyanilyen váratlanul megtorpant a fejlődésük, az újabb változataik nem hoztak túlságosan komoly előrelépéseket: még mindig nem elég okosak és rugalmasak az olyan üzleti célú használatra, amit a vállalkozások való életbeli körülmények között elvárnának tőlük.

Erre remek példa a ChatGPT éppen aktuális GPT-5 nagy nyelvi modellje, egyszerűen nem hozott akkora ugrást, mint amit GPT-4 mutatott fel a GPT-3-hoz képest.

