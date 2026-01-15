Betiltotta az ismert zenebolt az MI-vel készített zeneszámokat

A Bandcamp az első jelentős zenei platform, amely teljes körű tiltást vezetett be az MI-vel készített zenei tartalmakkal szemben. A döntés nem meglepő: szolgáltatás mindig is az olyan előadóknak próbált teret és lehetőséget adni, akik mögött nem állnak kiadócégek, rajta keresztül digitálisan és fizikai formában is értékesíthetik a szerzeményeiket. Ellentétes a küldetésével és az identitásával, hogy könnyen jövő pénz reményében MI-vel összecsapott dalokat forgalmazzon.

Nem kíván MI-vel készített zeneszámokat forgalmazni a Bandcamp, csak valódi zenészekkel foglalkozik

A vállalat egy Reddit-bejegyzésben jelentette be az új szabályozást: „Az olyan zene és hanganyag nem engedélyezett a Bandcampen, amely teljes egészében vagy jelentős részben MI által generált”.

Emellett tiltja az olyan MI-eszközök használatát is, amelyek más előadók megszemélyesítésére vagy a stílusuk utánzására szolgálnak.

Árulják máshol az MI-vel készített zeneszámaikat az ügyeskedők

Ezzel a lépéssel a Bandcamp lett az első olyan érdemi zeneipari szereplő, amely elutasította az MI-vel generált zenék terjesztését, bár az iHeartRadio internetes rádióadó korábban már vállalta, hogy száműzi ezeket a kínálatából.

A Spotify-hoz hasonló zenestremelő szolgáltatások és a YouTube legfeljebb annyit írtak elő, hogy a feltöltőknek jelezniük kell a zenék MI-s eredetét. Viszont ezek a jelzések alapvetően sem látványosak, a cégek pedig látszólag nem veszik komolyan a szabály betartatását.

Emiatt már ott tartunk, hogy a nem létező MI-előadók több millió dolláros szerződéseket kapnak, a nótáik pedig betörtek a Billboard toplistáira. A hallgatók jókora része nem is tudja, hogy nem létező előadók gépileg generált nótai szólnak a hangszórókból.

A Bandcamp az MI-vel készített zenék betiltásán túl most egyértelműen megtiltotta, hogy dalokat töltsenek le róla gépi tanulásos és mesterséges intelligenciás rendszerek betanítására.

