Nem fog új mobilt piacra dobni idén a közismert gyártó

Az ASUS már tizenegy éve van jelen az androidos mobilok piacán. A ZenFone szériájával mindig igyekezett újat és érdekeset mutatni a nagyközönség számára, míg a 2018-ban debütált ROG Phone készülékei az olyan gamereknek szólnak, akik maximális tempóval futtatnák a gépigényes mobiljátékokat. A cég mindenképp kakukktojásnak titulálható, hiszen egy évtized alatt sem váltak üzletileg különösebben sikeressé a telefonjai, ennek ellenére csak azért sem fejezte be a tervezésüket és a gyártásukat.

Idén is a tavalyi ZenFone 11 Ultra lesz az ASUS csúcsmobilja

Fotó: ASUS

Pontosabban mostanáig ez volt a helyzet, a DigiTimes beszámolója szerint a vállalat megerősítette, hogy szünetet tart a piacon, a 2026-os évben nem fog új okostelefont piacra dobni.

Ez nem jelenti azt, hogy befejezné a jelenleg forgalmazott modellek gyártását és értékesítését, továbbá egyértelműen kijelentette, hogy a mobiljai a megszokott szoftveres és szervizes támogatásban részesülnek.

Nem kell aggódniuk az ASUS mobilok gazdáinak

Ennek megfelelően a támogatott ASUS ZenFone vagy ROG Phone készülékek tulajdonosainak nincs mitől tartaniuk, nem hagyja őket semmilyen módon cserben a gyártó.

Viszont új telefonok idén nem lesznek, és nyitott a kérdés, hogy ez most tényleg csak átmeneti szünet-e a részéről, vagy már a vég kezdete.

A mobilgyártás felfüggesztése nem meglepő, a rendkívüli memóriaárak miatt csúnyán elszállnának az idei készülékeinek az árai, így még nehezebb volna vetélkednie a Samsunghoz vagy Xiaomihoz hasonló márkákkal. A mobilok drágulása miatt hamarosan nagyon vonzóvá válhatnak a tavaly piacra dobott, készleteken megmaradt készülékek, ezek kínálhatják idén a legjobb ár-érték arányt.

