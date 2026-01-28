Vigyázat! Tönkreteszi a mobilokat a legújabb frissítésük

Lassan szavakat sem lehet találni arra a kálváriára, amivel a Pixel mobilok vevőit szórakoztatja a Google. A készülékei mindig is hírhedtek voltak az érthetetlen szoftveres hibáikról, az akkudagadási problémájuk kezelésében sem jeleskedik a vállalat, a napokban pedig az kapott figyelmet, hogy hangüzenet hagyásakor lehallgathatóak lehetnek a telefonok gazdái.

Lassan retteghetnek a szoftverfrissítésektől a Google Pixel mobilok gazdái

Fotó: Triyansh Gill / Unsplash

Most itt a legújabb menet, egyre szaporodó internetes beszámolók alapján a Google Pixelek januári androidos frissítése szinte megölheti a mobilokat, a telepítését követően nem működik többé a Bluetooth és a Wi-Fi. Egyes vevők be sem tudják kapcsolni a vezeték nélküli kommunikációs funkciókat, míg másoknál elvileg bekapcsolnak, de nem találnak eszközöket és hálózatokat.

Biztosan több mobiltípust érintenek a hibák

A panaszok alapján a súlyos hiba nem jelentkezik minden telefonon, amelyre telepítve lesz a 2026. januári frissítés, cserébe viszont több modell is érintett, többek közt a Pixel 8 Pro és a Pixel 10 Pro XL esetében is jelentették a hibajelenségeket.

Az utóbbi készülék esetében az egyik felhasználó a kamerát és az elemlámpa funkciót is elveszítette, és a gyári alaphelyzetbe állítástól sem javult meg a telefonja.

Hírünk írásáig a Google nem szólalt meg az ügyben, így nem tudni, hogy a Pixel mobilt használók mekkora táborát érinthetik a januári frissítés bugjai. A készülékek tulajdonosai jobban teszik, ha egyelőre elutasítják a frissítés telepítését, amíg nem rendeződik a helyzet.

