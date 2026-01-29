Hivatalos: lehallgathatóak ezek a mobilok!

Mélyütéssel felérő internetes panaszokról számoltunk be a héten, elsősorban a Redditen olyan beszámolók kezdtek terjedni, hogy a tudtukon kívül lehallgathatóak lehetnek a Google Pixel mobilok tulajdonosai. Azt állították a netezők, hogy ha Pixel mobilt használót hívtak, de az nem vette fel a készülékét, akkor a neki hagyni kívánt hangüzenet rögzítésekor hallották a hívott fél mikrofonjának a hangját.

Hallották a hangüzenetet hagyók a hívott fél Google Pixel mobiljának a mikrofonját

Fotó: Andrea Piacquadio / Pexels

A Google most beismerte, hogy nem rossz viccről van szó, nagyon specifikus és rendkívül ritka körülmények fennállása esetén ilyen tényleg megtörténhet a Pixel 4 és Pixel 5 szériás mobiljain. Ezek a készülékek már nem kapnak androidos szoftverfrissítéseket, így cég letiltja az olyan funkciókat a Play Áruházon keresztül frissített Google Telefon tárcsázóalkalmazásban, amelyek összejátszanak az őrült magánszféravédelmi hiba kiváltásában.

A mobilszolgáltatók hangpostái nem érintettek

A botrány epicentrumában a Google Pixel mobilok „Take a Message” funkciója áll. A gyárilag bekapcsolt lehetőség automatikusan elindítja a Tárcsázó alkalmazás saját, a mobilon helyileg futó hangposta funkcióját, ha bizonyos ideig nem lesz felvéve a telefon.

A Google szerint akinek szüksége van a hangpostára az érintett mobilokon, az használja a mobilszolgáltatója által kínáltat, azt sosem érintette a mostani hiba.

Egyelőre nem világos, hogy ezzel véget ért-e a történet, ugyanis akad olyan panaszos, akivel a legújabb generációs Pixel 10 mobilján történik ugyanez, azaz hallják a mikrofonjának hangját a számára hangüzenetet hagyók. Könnyen elképzelhető, hogy lesz még folytatása az ügynek, nem csak a régi Pixelek érintettek.

Kapcsolódó érdekesség, hogy a Google Pixel mobilok januári szoftverfrissítése a Bluetooth és a Wi-Fi funkciókat is teljesen kiiktathatja.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!