Őrület: hallja a hívó a fel sem vett mobil mikrofonjának hangját!

A Google Pixel mobilok hírhedtek a váratlan és bizarr problémáikról, legyen szó szoftveres gondokról vagy a szűnni nem akaró akkudagadási hibájukról. Most viszont olyat állítanak az interneten panaszkodók, ami tényleg minden képzeletet felülmúl: ha valaki hangüzenetet próbál hagyni egy Pixel telefont használó személy számára, akkor hallja az üzenet rögzítése során a hívott fél mikrofonjának a hangját.

A magánszféra drámai megsértését teszi lehetővé a Pixel mobilok hibája

Fotó: Amjith S / Unsplash

Ebből a hívott fél semmit sem vesz észre, és miért is gondolna rá, hogy hallhatja a hívó, elvégre nem vette fel a telefonját.

A probléma potenciálisan minden Google Pixel telefont érinthet, a panaszosok Pixel 4a, Pixel 5, továbbá Pixel 10 készülékek esetén tapasztalták a hibajelenséget.

Ez első beszámolók úgy négy hónapja bukkantak fel a hibáról.

Egy funkció letiltásával próbálkozhatnak a mobilozók

A hibával kapcsolatos reddites csevegésben egy felhasználó azt állította, hogy a feleségének való üzenethagyáskor ő is tapasztalta a jelenséget, de a Google Telefon alkalmazás menüjében a „Take a Message”, avagy Vizuális hangposta funkciót kikapcsolva megszűnt a gond.

Ez egy közvetlenül a telefonon működő hangposta funkció, semmi köze sincs a mobilszolgáltatók által kínált hangposta szolgáltatáshoz. Az Egyesült Államokban arra is lehetőséget ad, hogy az üzenet meghallgatása helyett a szöveges átiratát olvassa el a hívott fél.

Hírünk írásáig a Google nem reagált a botrányra, azonban jobban teszi, ha nagyon gyorsan megoldja a gondot. Ha nem is teljes titokban, de a hiba lehetővé teszi a mobilozók magánszférájának drámai megsértését.

Teljesen abszurd, hogy hallhatja az embereket a hívójuk, miközben fel sem vették a telefonjukat.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!