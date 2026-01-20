Százával adta le a zaciban a lopott mobilokat a rendszergazda

Egy korábban az amerikai képviselőházban dolgozott férfit azzal vádolnak, hogy összesen 240 kormányzati mobiltelefont tulajdonított el és értékesített tovább. A The Baltimore Banner beszámolója szerint a 43 éves Christopher Southerland ellen szövetségi bíróság emelt vádat kormányzati tulajdon elleni lopás miatt, az ügy iratait a napokban hozták nyilvánosságra.

Következmények nélkül maradhatott volna a lopás, ha nem került volna ki egyetlen mobil az eBay online piactérre

Fotó: Clint Bustrillos / Unsplash

A gyanúsított 2020 és 2023 között az amerikai képviselőház Közlekedési és Infrastrukturális Bizottságának a rendszergazdájaként dolgozott, a munkaköréből fakadóan pedig jogosult volt munkaeszközöket rendelni.

Az ügyészek szerint visszaélt ezzel, összesen 80 embert kellett ellátnia informatikai eszközökkel, ennek ellenére 2023 januárja és márciusa között 240 mobilt rendelt, amelyeket közvetlenül a saját otthonába szállíttatott.

Egyetlen mobil buktatta le a lopást

A vádirat szerint a készülékek különleges kormányzati szoftverrel voltak előtelepítve, így nem lehetett egyszerűen eladni azokat az online piactereken. A gyanúsított emiatt egy zálogháznak értesítette a mobilokat, szigorúan azzal a feltétellel, hogy csak pótalkatrészként hasznosíthatóak.

Egyetlen készülék viszont felkerült az eBay piactérre, valaki megvásárolta. A bekapcsolását követően a telefon zárt és működésképtelen állapotú volt a különleges szoftvere miatt, de a kijelzőjén megjelent a képviselőház informatikai segélyvonalának a telefonszáma.

A vevő felhívta a számot, mire vizsgálat indult, hogy miként került egy civilhez az állami készülék.

A vádirat szerint Southerland körülbelül 50 millió forintnak megfelelő 150 ezer dollárnyi kárt okozott a telefonok ellopásával. Nem tudni, hogy mennyit kereshetett az eladásukkal, de a működésképtelen állapotuk miatt a zálogház vélhetően csekély összegért vehette át tőle a készülékeket.

