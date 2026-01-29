Megvan a mobilgyártó, amelyik nem fog idén árat emelni

Lassan megkezdik az idei évjáratú okostelefonjaik piacra dobását a gyártók, ennek köszönhetően pedig konkretizálódni kezdett, hogy a memóriaválság hatására mennyivel emelkedik idén a mobilok ára. Első körben pont tegnap derült rá fény, hogy a Samsung mennyivel kényszerült megemelni az egyik legolcsóbb készülékcsaládjának az árát, noha az idei legújabb modell lényegében ugyanazt nyújtja, mint a tavalyi elődje.

A legrosszabb időkben lehet a leginkább kifizetődő csak prémium mobilokat árulni

Fotó: Eran Menashri / Unsplash

Most úgymond jó hír is érkezett egy elemző jóvoltából, Ming-Chi Kuo szerint az Apple szeretné a lehető legteljesebb mértékben elkerülni az ősszel bemutatkozó iPhone 18 mobilok kezdőárainak a megemelését.

Természetesen az Apple is őrült árakon kénytelen megvenni a mobiljainak rendszermemóriáját és háttértárát adó chipeket, ráadásul féléves helyett állítólag már csak negyedéves szerződéseket tud kötni a chipgyártókkal.

Viszont olyan mozgástérrel rendelkezik az árak elszabadulása miatt ütés tompítására, amilyet egyetlen androidos riválisa sem képes felmutatni.

Szerencsére máris túl drágák az Apple mobiljai

Kuo értesülései szerint az iPhone-okból származó rendkívüli haszon rovására az Apple egyelőre le fogja nyelni a memóriachipek árainak az elrobbanását, a kieső profitot pedig a szolgáltatásokból származó bevételének növelésével próbálja majd legalább részlegesen kompenzálni.

Az iPhone-ok áremelésének elkerülése kifizetődő lehet a cégnek, hiszen egyrészt általánosságban véve védheti az eladásait és a meglévő ügyfélkörét, másrészt pedig akár prémium szegmensben nézelődő ügyfeleket is szerezhet az androidos márkáktól, elsősorban a Samsungtól.

Az androidos gyártók előreláthatóan a csúcskategóriában sem lesznek képesek elkerülni az áremelést, ami változtatni fog a prémium mobiljaik és az iPhone-ok egymáshoz képesti ár-érték arányán, méghozzá az Apple termékeinek a javára.

