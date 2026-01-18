Mit tudtak a régi mobilok, amit a mai okostelefonok már nem?

A régi mobiltelefonok egyik legnagyobb előnye az üzemidő volt. Egy Nokia 3310 vagy 6310i simán kibírt több napot, sőt akár egy hetet is egyetlen töltéssel. Nem azért, mert csodatechnológia volt bennük, hanem mert egyszerű feladatokat láttak el.

A Nokia 3310: Ez minden idők egyik legfontosabb, legnépszerűbb, legikonikusabb mobilja – egy korszak jelképe

Fotó: Origo

Nem futott a háttérben tucatnyi alkalmazás, nem frissültek folyamatosan, és nem voltak állandó online kapcsolatban. A telefon akkor fogyasztott energiát, amikor ténylegesen használtuk.

Fizikai gombok, vakon is használható vezérlés

A klasszikus mobilok gombjai tapinthatók voltak, visszajelzést adtak, és lehetővé tették a vakon történő használatot. Egy SMS-t akár zsebben matatva is meg lehetett írni, anélkül hogy a kijelzőre néztünk volna.

Ez a fajta izommemóriára épülő használat mára teljesen eltűnt. Az érintőkijelző mindent látványosabbá tett, de cserébe folyamatos figyelmet követel.

Strapabíróság, amit ma már el sem hinnénk

A régi telefonokat nem tokokra tervezték. Egy leejtés, egy zsebből kicsúszás vagy akár egy keményebb ütés ritkán végződött törött kijelzővel. A korábbi modellek kifejezetten túlméretezett burkolatot kaptak a maiakhoz képest, amiknek szinte a teljes előlapját a kijelző foglalja el és szinte semennyi helyet nem hagynak a házukban kihasználatlanul a tervezők. Így ma egyetlen rossz mozdulat több tízezer forintos javítást jelenthet. A régi mobiloknál ez inkább bosszúság volt, nem pénzügyi trauma.

Nem volt értesítéscunami

A klasszikus telefonok idején az értesítés valódi esemény volt. Ha megszólalt a készülék, jó eséllyel tényleg valaki keresett minket. Nem villogott folyamatosan a kijelző, nem szakította meg minden percben az aktuális tevékenységet.

Ez a fajta digitális csend sokak számára ma már kifejezetten vonzó. Nem véletlen, hogy egyre többen nyúlnak vissza egyszerűbb készülékekhez, legalább második, hétvégi telefonnak.

Kiszámítható működés, frissítések nélkül

A régi mobilok nem változtak meg egyik napról a másikra. Nem érkezett frissítés, ami eltüntetett volna funkciókat vagy átrendezte volna a menüt. Amit megszoktunk, az úgy is maradt.