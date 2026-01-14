Bizarr! Halálfigyelő mobilapp robbantotta fel a toplistákat

Az év elején a kínai letöltési listák élére került egy fizetős mobilalkalmazás, amelynek már a neve is sokkoló: „Meghaltál már?”. A mobilapp kifejezetten fiatal, nagyvárosokban élő egyedülállókat céloz meg, akik attól tartanak, hogy a haláluk esetén jó ideig senki sem venné észre, hogy nincsenek többé. Az alkalmazás 2025 májusában vált elérhetővé, de sajtóbeszámolók miatt csak a közelmúltban kezdett terjedni a híre.

Ez elszigetelten élők jobb híján mobilappal jeleznék valakinek a halálukat

Fotó: Tiago Bandeira / Unsplash

A magányosoknak szóló mobilapp működése egyszerű: a felhasználóknak kétnaponta meg kell érinteniük benne egy gombot, hogy még életben vannak. Ha ez elmarad, akkor a rendszer automatikusan üzenetet küld egy előre megadott, vészhelyzeti kapcsolattartónak.

Az app biztonsági társként hirdeti magát azoknak, akik bármilyen oknál fogva egyedül, más emberektől viszonylag elszigetelten élnek.

Külföldiek érdeklődését is felkeltette a mobilapp

A népszerűség háttere könnyen érthető, a fejlett világban jó ideje járványként terjed az egyedüllét és a magányosság, a becslések szerint 2030-ra csak Kínában 200 millióra emelkedhet az egyszemélyes háztartások száma. Az önként vagy kényszerből egyedül élők körében nem szokatlan az aggodalom, hogy ha váratlanul meghalnak, akkor jó ideig észre sem veszi senki a halálukat.

Senki sem szeretné, ha a lakásból áradó bűz miatt kihívott rendőrök vagy tűzoltók találnának rá a holttestére.

Az alkalmazás elnevezése ellenérzéseket váltott ki, így a fejlesztő Moonscape Technologies fontolgatja az átnevezését, például „Jól vagy?”-ra. Az app mögött három fiatal áll, állításuk szerint ezer jüanba, olyan 50 ezer forintba sem került elkészíteni. Reklámokat nem mutogat, egyszeri 8 jüanért (~400 forintért) vásárolható meg a kínai appáruházakban.

Az alkalmazás külföldön is nagy érdeklődést váltott ki, a Demumu néven futó változata Ausztráliában, az Egyesült Államokban, Spanyolországban, Szingapúrban, továbbá Hongkongban is bekerült a legnépszerűbb fizetős mobilappok közé.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!