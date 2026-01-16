Tíz órára leállt egy óriási mobilszolgáltató hálózata

Szerdán országos szintű hálózati leállás történt az Egyesült Államok egyik legnagyobb mobilszolgáltatójánál. A Verizon nem tisztázott számú, de lakossági és üzleti ügyfelek tömegeit érintett üzemzavara olyan tíz órán keresztül tartott, a telefonok nem csatlakoztak fel a mobilhálózatára, így az ügyfelek kizárólag segélyhívást tudtak indítani a készülékeikkel.

A kisebb és lokalizált üzemzavarok nem szokatlanok, azonban ekkora országos leállás a fehér holló kategóriába esik. Természetesen felmerült, hogy kibertámadás áldozatává válhatott a Verizon, azonban a szolgáltatásának helyreállítását követően ezt tagadta a vállalat, tájékoztatása szerint szoftveres hiba okozta a rendkívüli állapotot.

További érdekesség, hogy a Verizon hálózatát használó virtuális mobilszolgáltatóknál nem volt fennakadás, az ügyfeleik gond nélkül tudtak telefonálni, üzenetet küldeni, mobilnetezni.

Kompenzációt kapnak a mobilszolgáltató ügyfelei

A műszaki katasztrófa megoldását követően a Verizon természetesen tűzoltásba kezdett, a tájékoztatása szerint a lakossági ügyfelek 20 dollár értékű lebeszélhető percet kapnak kárpótlásként, amelyet a MyVerizon appon keresztül aktiválhatnak. A céges ügyfeleknek kitalált kompenzációval egyenként keresik majd meg az érintetteket.

A Verizon beismerte, hogy a kérdéses napon nem hozta azt a minőséget, amelyet az ügyfelek elvárnak tőle, továbbá elvár saját magától, amiért elnézést kér, a felajánlott kompenzáció pedig nem teljes értékű kárpótlás. Egyes mobilokat lehet, hogy újra kell indítani a hálózatra való visszacsatlakozáshoz, így akinél még mindig nincs szolgáltatás, az tegyen így.

