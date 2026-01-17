Ezeket a régi mobiltelefonokat ma már vagyonokért lehet eladni

A régi mobiltelefonok iránti érdeklődés nem puszta nosztalgia. Sok gyűjtő és technikatörténet-rajongó számára ezek a készülékek egy korszakot jelentenek, amikor a telefon még elsősorban eszköz volt, nem pedig állandó figyelemelvonás. Az egyszerűség, a fizikai gombok és a masszív felépítés ma már ritkaságnak számít.

Ez volt az eredeti Nokia 3210, az egyik első antenna nélküli mobil

Ez az értékrendváltás az árakon is meglátszik. Ami húsz éve elnyűhetetlen tömegtermék volt, ma hibátlan állapotban komoly összegekért cserél gazdát.

Nokia 3210 – az elpusztíthatatlan alapmobil

Kevés telefon vált akkora legendává, mint a Nokia 3210. A hosszú üzemidő, a strapabíró, jellegzetes, lapátforma, antenna nélküli ház és a Snake játék együttese generációs élménnyé tette. Ma már nem maga a használat a fontos, hanem az állapot: dobozos, karcmentes példányokért a gyűjtők komoly összegeket is hajlandók kifizetni.

A 3210 azért is különleges, mert sokak első telefonja volt. Ez az érzelmi kötődés jelentősen megdobja az értékét.

Motorola Razr V3 – a dizájn, ami megelőzte a korát

A Motorola Razr V3 nem a funkcionalitásával, hanem a megjelenésével írta be magát a történelembe. Az ultravékony kagylótelefon a 2000-es évek státuszszimbóluma lett, filmsztárok és üzletemberek kezében egyaránt feltűnt.

Motorola RAZR V3 (2004)

Fotó: Velimir Zeland / Shutterstock/Velimir Zeland

Ma már elsősorban a különleges színekben megjelent, jó állapotú darabok keresettek. A Razr V3 azért értékes, mert egy olyan korszakot idéz, amikor a telefon divatkiegészítő is volt. A Motorola egyébkánt nemrég meg is próbálta a Razr kultuszát feléleszteni egy kihajtható kijelzős telefonnal is, de sajnos ez nem igazán sikerült.

Ericsson T28 – mérnöki bravúr a kilencvenes évekből

Az Ericsson T28 a maga idejében futurisztikusnak számított. Könnyű volt, vékony, és egyedi, gombnyomásra felnyíló előlapot kapott. Ma már kevesen emlékeznek rá, de a gyűjtők körében éppen ez teszi különlegessé.

Ericsson T28

A működőképes, eredeti akkumulátorral és tartozékokkal rendelkező példányok ritkák, különösen az előlap nyitómechanikája tudott hamar kikopni, ezért, ha ez is tökéletesen működik, az egy olyan tulajdonság, ami jelentősen megemelheti az adott mobil árát.