Kiadták a figyelmeztetést! 800 millió mobiltelefon lehet veszélyben

Az Apple nemrég két kritikus sebezhetőséget azonosított a WebKit motorban, amely a Safari és más böngészők alapját képezi iPhone-okon és iPadeken. Ezeket a hibákat már aktívan használják ki célzott, kifinomult támadásokban, amelyek során rosszindulatú weboldalak képesek futtatni kártékony kódot a mobilokon anélkül, hogy a felhasználó bármilyen gyanús linkre kattintana. Ez elméletben lehetővé teheti a támadók számára, hogy irányítást szerezzenek a telefon egyes funkciói felett vagy érzékeny adatokhoz férjenek hozzá.

Az iPhone 11-től kezdve a legújabb készülékekig minden mobil veszélyben lehet.

Fotó: IDREES MOHAMMED / AFP

Az Apple gyorsan kiadta a javítást, amely az iOS 26.2 és az iPadOS 26.2 frissítés része. A probléma az, hogy sokan még nem telepítették ezt a frissítést: világszerte több mint 800 millió eszköz maradt sebezhető, mert nem futtatja az újabb operációs rendszert. Ráadásul lehet, hogy a statisztikák által mutatottnál is kevesebben frissítettek, így a kitettség még szélesebb körű lehet.

Melyik mobilok vannak veszélyben?

A sebezhetőség széles eszköz- és modellkört érint, többek között az iPhone 11-től kezdve az újabb modellekig, illetve számos iPad-generációt is. Ha ezek az eszközök nem futtatják a legfrissebb operációs rendszert, akkor a böngészőn keresztül érkező rosszindulatú tartalmak komoly kockázatot jelenthetnek.

A védelem kulcsa, hogy minél előbb telepítsük a legfrissebb iOS vagy iPadOS frissítést. A beállításokban a Szoftverfrissítés menüpont alatt könnyen elérhető a legújabb verzió, és a telepítés után érdemes a telefont újraindítani, mivel ez biztosítja, hogy a javítás minden érintett komponensre érvényesüljön.

Biztonsági szakértők továbbá hangsúlyozzák, hogy a szoftverfrissítés önmagában nem elég: erős jelszavak, többfaktoros hitelesítés és megbízható biztonsági szokások alkalmazása is ajánlott, különösen, ha az eszközt banki, e-mail vagy munkahelyi fiókok kezelésére használjuk.

Ez az új figyelmeztetés jól mutatja, hogy a modern okostelefonok – még a biztonságáról híres platformok is – folyamatos fenyegetéseknek vannak kitéve, és a frissítések elhagyása már nem csupán hosszútávú kockázat, hanem közvetlen veszélyforrás lehet. A támadók egyre kifinomultabb módszereket alkalmaznak, amelyekhez elég egy rossz oldal meglátogatása – ezért a naprakész szoftver minden iPhone-felhasználó számára létfontosságú védelmi lépés.