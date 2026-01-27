Nagy a baj a magyarok kedvenc alkalmazásával – sokan mérgelődnek

Nem csak a Gmail működésében akadnak újabban problémák, az elmúlt bő egy hétben szűnni nem akaró panaszok jönnek a közösségi oldalakon a YouTube üzemzavarai kapcsán. A netezők szerint számítógépeken a normál és a rövid videók lejátszási kísérletekor is azt a hibaüzenetet kapják, hogy nem áll rendelkezésre a tartalom.

Nem kizárt, hogy a reklámokat blokkolókkal próbál újból kiszúrni a YouTube

Fotó: Apple

Az eddigi ötletelések semmilyen konkluzív eredményre sem vezettek. Vannak olyanok, akiknél csak az elsődleges böngészőjükben nem működik a YouTube, de másikra váltva megszűnik a probléma. Másoknál minden próbált böngészőben fennáll a hiba, miközben a mobiljukon gond nélkül működik a videómegosztó.

A DownDetectorban napszaktól függően hullámzik a YouTube-bal kapcsolatos hibajelentések száma; valami biztosan nincs rendjén, de hírünk írásáig nem szólalt meg az ügyben a vállalat.

Lehet, hogy megint a reklámblokkolókat tiltja a YouTube

Jelenleg úgy tűnik, hogy a panaszok a YouTube szerveroldali problémáira lehetnek visszavezethetőek. Viszont az sem zárható ki, hogy a videómegosztó újból blokkolni próbálja az olyan nézőket, akik reklámblokkoló kiegészítőt használnak a böngészőjükben.

Emiatt aki számítógépen találkozik a gonddal és használ ilyen kiegészítőt, az próbálja meg kikapcsolni a reklámblokkolóját, hátha varázsütésre megjavul a YouTube.

Néhány panaszosnak látszólag bevált a trükk, a YouTube-nak pedig mára egészen hosszas története van a reklámblokkolós nézők tiltási kísérleteivel, nem újdonság a mesterséges lejátszási hibák előállítása a részéről.

