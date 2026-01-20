Internetes sztár lett a mezőgazdasági drónt reptető nagyi

Nem csak a rákos unokájának felépülésére gaming videókkal pénzt gyűjtő amerikai nagyi aratott sikert, Kínában az elmúlt hetekben a „Hardcore Grandma” néven ismertté vált Dai Shuying váltott ki nagy szenzációt. A 82 éves asszony korábban könyvelőként dolgozott, fiatal korában a Laomei nevű falujában a műveltekhez tartozott azzal, hogy képes volt írni, olvasni és számolni.

Manapság az idős asszony házi teendők elvégzése mellett földműveléssel foglalkozik, az egyik unokája segítségével 40 hektárnyi termőföldet gondoz. A munkát alapjaiban megváltoztatta, hogy az unokája nemrég vásárolt egy mezőgazdasági drónt, ez több munkafolyamatot, többek közt a rizs elvetését is forradalmasította. Ennek tetejébe még élvezi is a drón reptetését.

A legjobb része, hogy 80 felett ennyi mindent láthatok még a világból

– mesélte a South China Morning Postnak.

Az egész falut kisegíti a nagyi hírneve

Az unokájának közben további ötlete is támadt: élő közvetítések kezdett indítani a nagyi főszereplésével, ezeken például a drónozását, a sütését-főzését, a vidéki életet közvetítik. Az interneten „Hardcore Grandma”, avagy Keménymagos Nagyi néven ismertté vált asszony már 200 ezernél is több követőt gyűjtött a Douyin (TikTok) és a WeChat közösségi oldalakon.

A nagyi közösségi médiás sikere évi olyan 100 ezer jüan, durván 4,8 millió forint extra bevételt hoz a konyhájára.

Viszont az internetes ismertségéből nem csak ő és az unokája profitálnak, hanem a komplett falu jól járt. A hírének köszönhetően turisták bukkantak fel Laomei-ben, a falusi vállalkozók pedig folyamatosan küldözgetik a portékáikat, hogy hívja fel rájuk a nézők figyelmét. A helyi földművelők és gazdák képessé váltak az interneten értékesíteni a termékeiket, eddig csak a piacokon voltak képesek eladni azokat.

