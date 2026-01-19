Elképesztő módon segít a nagymama a rákos unokájának

Egyre több idős fedezi fel magának ilyen vagy olyan úton a videójátékok világát, azonban a 81 évesen gamerré és youtuberré vált Sue Jacquot sztorija minden képzeletet felülmúl. Az asszonyt néhány éve az unokái ismertették meg a Minecraft című játékkal, és ugyan alapvetően nem érdekelte a dolog, de a gyerekekkel való kapcsolatteremtés miatt a nagymama végül belefolyt a mulatságukba, megismerte és megkedvelte a kocka világban játszódó játékot.

Hírünk írásakor közel 300 ezer feliratkozónál járt a nagymama GrammaCrackers nevű YouTube-csatornája

Fotó: GrammaCrackers / YouTube

A család élete az elmúlt két évben sajnos rémálommá vált, 2024-ben szarkómával, egy ritkán előforduló, rosszindulatú daganattípussal diagnosztizálták az egyik unokáját. Jack kezelése hosszú ideig tartott és legyengítette az immunrendszerét, amelyből további megbetegedések származtak, hónapokat töltött kórházban.

Mindenki óriási szerencséjére látszólag sikeresek voltak kezelések, az orvosok nemrég rákmentesnek nyilvánították a 17 éves fiút. Viszont a lábadozása hosszú folyamat lesz, amely anyagilag máris rendkívül megterheli a családot.

Minecraft-videókkal segít a nagymama

A helyzet miatt Sue Jacquot úgy döntött, hogy szokatlan módszerrel próbál segíteni a családnak: két hónapja létrehozta a GrammaCrackers nevű YouTube-csatornáját, és olyan videókat kezdett feltölteni rá, amelyeken a Minecrafttal játszik.

Az ötlet az volt, hogy megpróbálja a videókon keresztül reklámoznia azt a GoFundMe közösségi finanszírozós kampányt, amellyel a család adományokat próbál gyűjteni a fiú felépülésével kapcsolatos költségek fedezésére.

A GrammaCrackers döbbenetes sikert aratott, az első feltöltött videóját rögtön felkapta a YouTube algoritmusa. Hírünk írásáig a nagymama tizenegy videót töltött fel, amelyek összesen 1,67 millió megtekintést értek el, a feliratkozóinak száma pedig már 300 ezer közelében járt.

A siker hatására egy dollártól ötezer dollárig záporozni kezdtek az adományok az unoka közösségi finanszírozós kampányára, a YouTube-csatornája pedig már az első nap elérte azokat a számokat, amelyek szükségesek a YouTube partneri programján keresztüli monetizációhoz.

Ennek köszönhetően közvetlenül a videómegosztóról származó reklámbevétellel is hozzá tud járulni az unokájának felépülésével kapcsolatos költségek kifizetéséhez.

A történet elképesztő példája annak, hogy mennyire abszurd és kiszámíthatatlan az élet. A türelmes nagymama hajlandó volt érdemben foglalkozni az unokáinak a hobbijával, a végén pedig a tőlük tanultakkal tartalomkészítő karriert futott be, és éppen kihúzza a pácból a megszorult családot.