Nagyon megszívatta a népszerű autógyártó a vásárlóit

Beváltotta Elon Musk a korábban belengetett ígéretét, első körben az Egyesült Államokban és Kanadában új Tesla kocsit rendelők már csak 2026. február 14-ig szerezhetik be egyszeri 8000 dollárért a felügyelet melletti önvezetési (FSD) képességet. A kérdéses dátumot követően ez a csomag megszűnik, onnantól kezdve már csak havi 99 dolláros havidíjért lesz elérhető a teljes önvezetés.

A jövőben minden Tesla képes lesz önvezetésre, de csak havidíjért lesz feloldható a funkció

Fotó: Tesla

Ennek megfelelően a Tesla lépése nem érinti az olyan autókat, amelyeknek a gazdái vagy első tulajdonosai kifizették annak idején a 8000 dolláros Autopilot csomagot. Ezeken a járműveken az életciklusuk végéig szabadon használható marad a teljes önvezetési funkció.

A hírt megerősítve Elon Musk máris kiemelte, hogy a 99 dolláros havidíj a jövőben emelkedni fog, ahogy egyre jobbá válik a Teslák önvezetése.

Egyelőre nem világos, hogy a világ többi piacán mikor fog élesedni ez az üzleti pályakorrekció, de jó eséllyel inkább előbb, mint utóbb. Aki nem fizet majd az FSD-ért, az továbbra is elérhet majd néhány alapvető önvezetési funkciót a kocsijában, például a tempomatot, de ez más márkák járműveiben sem ritka.

Jobban megérheti az előfizetéses modell a Tesla számára

A teljes önvezetés havidíjassá tétele nem meglepetés, hiszen egy folyamatosan fejlesztett szolgáltatásról van szó, így egyszeri díj helyett hosszú távon fenntarthatóbb lehet a Tesla számára, amennyiben havidíjat kér érte.

I should also mention that the $99/month for supervised FSD will rise as FSD’s capabilities improve.



The massive value jump is when you can be on your phone or sleeping for the entire ride (unsupervised FSD). https://t.co/YDKhXN3aaG — Elon Musk (@elonmusk) January 23, 2026

Emellett a lépést követően mindegyik új Teslában elérhető lesz a funkció, ami masszívan növelheti a használói bázisát, így a belőle származó bevételt.

A Tesla pénzügyi igazgatója a tavalyi harmadik negyedéves üzleti eredmények ismertetésekor elárulta, hogy a gyártó teljes flottájában csak 12% körül van az olyan kocsik aránya, amelyekhez megvették az óriási egyszeri összegért a teljes önvezető csomagot.

Ugyan a 8000 dolláros összeg 99 dolláros részletekben való kifizetése olyan 6,7 év alatt történik meg (bár máris be vannak lengetve jövőbeli áremelések), de ha sikerül többszörösére növelni a flottán belül a használók arányát, akkor nagyon jövedelmezővé válhat az FSD, még ha be is kell építeni minden autóba a szükséges plusz hardvert.