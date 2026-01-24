Nagyon megszívatta a népszerű autógyártó a vásárlóit

Beváltotta Elon Musk a korábban belengetett ígéretét, első körben az Egyesült Államokban és Kanadában új Tesla kocsit rendelők már csak 2026. február 14-ig szerezhetik be egyszeri 8000 dollárért a felügyelet melletti önvezetési (FSD) képességet. A kérdéses dátumot követően ez a csomag megszűnik, onnantól kezdve már csak havi 99 dolláros havidíjért lesz elérhető a teljes önvezetés.
Ennek megfelelően a Tesla lépése nem érinti az olyan autókat, amelyeknek a gazdái vagy első tulajdonosai kifizették annak idején a 8000 dolláros Autopilot csomagot. Ezeken a járműveken az életciklusuk végéig szabadon használható marad a teljes önvezetési funkció.
A hírt megerősítve Elon Musk máris kiemelte, hogy a 99 dolláros havidíj a jövőben emelkedni fog, ahogy egyre jobbá válik a Teslák önvezetése.
Egyelőre nem világos, hogy a világ többi piacán mikor fog élesedni ez az üzleti pályakorrekció, de jó eséllyel inkább előbb, mint utóbb. Aki nem fizet majd az FSD-ért, az továbbra is elérhet majd néhány alapvető önvezetési funkciót a kocsijában, például a tempomatot, de ez más márkák járműveiben sem ritka.
Jobban megérheti az előfizetéses modell a Tesla számára
A teljes önvezetés havidíjassá tétele nem meglepetés, hiszen egy folyamatosan fejlesztett szolgáltatásról van szó, így egyszeri díj helyett hosszú távon fenntarthatóbb lehet a Tesla számára, amennyiben havidíjat kér érte.
Emellett a lépést követően mindegyik új Teslában elérhető lesz a funkció, ami masszívan növelheti a használói bázisát, így a belőle származó bevételt.
A Tesla pénzügyi igazgatója a tavalyi harmadik negyedéves üzleti eredmények ismertetésekor elárulta, hogy a gyártó teljes flottájában csak 12% körül van az olyan kocsik aránya, amelyekhez megvették az óriási egyszeri összegért a teljes önvezető csomagot.
Ugyan a 8000 dolláros összeg 99 dolláros részletekben való kifizetése olyan 6,7 év alatt történik meg (bár máris be vannak lengetve jövőbeli áremelések), de ha sikerül többszörösére növelni a flottán belül a használók arányát, akkor nagyon jövedelmezővé válhat az FSD, még ha be is kell építeni minden autóba a szükséges plusz hardvert.
