Mindent megváltoztat ez a hipermodern napszemüveg

A CES 2026 elektronikai kiállításon a vártnak megfelelően a csapból is a mesterséges intelligencia folyik, azonban a Povec Optics nevű gyártó az egyhangúságot megtörve bemutatott rajta egy alapvetően végtelenül egyszerű, MI-ről hírből sem hallott, való életbeli problémát megoldó napszemüveget.

A szár oldalán lévő érintőcsíkkal állítható a Povec C1 napszemüveg sötétítésének a mértéke

Fotó: Povec Optics

A Povec C1 a világ első elektrokromatikus napszemüvege. Az autóiparból ellesett technológia jóvoltából a viselők meg tudják változtatni a lencsék sötétítésének a mértékét, csak el kell húzniuk az ujjukat az egyik száron elhelyezett érintőpadon.

A sötétítés mértéke sok lépcsőben állítható, az aktuális igénytől függően az enyhén sötéttől a klasszikus napszemüvegekhez hasonlóan erősen sötétítettig bármilyen módban használható.

Az elsősorban sportolóknak szánt napszemüveg akkuját a gyártó szerint elég havonta egyszer tölteni, normálnak mondható használat mellett 28 napot bír.

Elkérik majd a különleges napszemüveg árát

Rendkívüli termék lévén a Povec C1 rendkívüli árcédulát kapott, a várhatóan májusban piacra kerülő napszemüveg valahol 250-300 dollár, azaz nettó 82-115 ezer forint körül lesz.

Ezzel rögtön a prémium ligában próbálja ki magát a márka, az Oakley-val és a társaival kell majd hadakoznia, bár persze a terméke olyan tényleg hasznos és menő funkciót kínál, amelyet a riválisok csak irigykedve nézhetnek.

