Egyre veszélyesebb a magyarok számára a netes vásárlás

Egyre nagyobb arányban jelennek meg hamisított vagy rossz minőségű termékek az online piactereken – mutat rá egy, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) megbízásából készült friss kutatás. A szakértők átfogó nemzetközi másodelemzéssel és 200 netes vásárlással vizsgálták az online piacterek megbízhatóságát, és az esetek mintegy ötödénél, összesen 37 esetben találtak valamilyen visszásságot.

Egyre többen kapnak hamis vagy silány terméket a netes vásárláskor, a panaszaik pedig süket fülekre találhatnak

Fotó: Vitaly Gariev / Unsplash

Az online vásárlás Magyarországon is mindennapossá vált, ám a népszerű piactereken egyre gyakrabban találkozhatunk hamisított vagy rossz minőségű termékekkel, amelyek egyes esetekben komoly egészségügyi vagy biztonsági kockázatot is jelenthetnek a fogyasztók számára. A tanulmány szerint a vásárlók jelentős része ezekkel nincs tisztában, míg mások az alacsony ár miatt vállalják a bizonytalanságot.

A netes vásárlások nagyobbik része rendben megy

A 200 próbavásárlás alapján a rendelési folyamat a legtöbb platformon gördülékeny, a termékek többsége időben meg is érkezik, és általában azt kapja a vásárló, amit megrendelt. A problémák akkor kezdődnek, amikor a hirdetéshez képest gyengébb minőségű vagy teljesen más termék érkezik, és elindul a reklamációs folyamat.

A minőségi kifogások leggyakrabban olyan kategóriákban jelennek meg, mint az elektronikai cikkek, szerszámok, kozmetikai termékek és ruházati áruk. A vásárlók gyakran számolnak be félrevezető fotókról, hiányos termékleírásokról vagy olyan utánzatokról, amelyek csak csomagolásukban emlékeztetnek az eredetire.

A kutatás szerint az online piactereken a panaszkezelés minősége a legkritikusabb pont. A visszaküldési folyamat sok felületen bonyolult, rejtett feltételekhez kötött vagy aránytalan költségekkel jár. Előfordultak elveszett csomagok, eltűnő eladók, működésképtelen csomagkövetési linkek, illetve olyan esetek is, ahol a vásárló csak kuponos jóváírást kaphatott készpénz vagy visszautalás helyett. Az elemzés rámutat, hogy az ehhez hasonló tapasztalatok bizalomvesztést okoznak a fogyasztóban, sokan pedig ezek után feladják a reklamációt.