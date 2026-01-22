Egyre veszélyesebb a magyarok számára a netes vásárlás

Egyre nagyobb arányban jelennek meg hamisított vagy rossz minőségű termékek az online piactereken – mutat rá egy, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) megbízásából készült friss kutatás. A szakértők átfogó nemzetközi másodelemzéssel és 200 netes vásárlással vizsgálták az online piacterek megbízhatóságát, és az esetek mintegy ötödénél, összesen 37 esetben találtak valamilyen visszásságot.
Az online vásárlás Magyarországon is mindennapossá vált, ám a népszerű piactereken egyre gyakrabban találkozhatunk hamisított vagy rossz minőségű termékekkel, amelyek egyes esetekben komoly egészségügyi vagy biztonsági kockázatot is jelenthetnek a fogyasztók számára. A tanulmány szerint a vásárlók jelentős része ezekkel nincs tisztában, míg mások az alacsony ár miatt vállalják a bizonytalanságot.
A netes vásárlások nagyobbik része rendben megy
A 200 próbavásárlás alapján a rendelési folyamat a legtöbb platformon gördülékeny, a termékek többsége időben meg is érkezik, és általában azt kapja a vásárló, amit megrendelt. A problémák akkor kezdődnek, amikor a hirdetéshez képest gyengébb minőségű vagy teljesen más termék érkezik, és elindul a reklamációs folyamat.
A minőségi kifogások leggyakrabban olyan kategóriákban jelennek meg, mint az elektronikai cikkek, szerszámok, kozmetikai termékek és ruházati áruk. A vásárlók gyakran számolnak be félrevezető fotókról, hiányos termékleírásokról vagy olyan utánzatokról, amelyek csak csomagolásukban emlékeztetnek az eredetire.
A kutatás szerint az online piactereken a panaszkezelés minősége a legkritikusabb pont. A visszaküldési folyamat sok felületen bonyolult, rejtett feltételekhez kötött vagy aránytalan költségekkel jár. Előfordultak elveszett csomagok, eltűnő eladók, működésképtelen csomagkövetési linkek, illetve olyan esetek is, ahol a vásárló csak kuponos jóváírást kaphatott készpénz vagy visszautalás helyett. Az elemzés rámutat, hogy az ehhez hasonló tapasztalatok bizalomvesztést okoznak a fogyasztóban, sokan pedig ezek után feladják a reklamációt.
A tanulmány ugyanakkor pozitív példákat is azonosított: ahol az online piactér gyorsan, átláthatóan és empatikusan kezeli a felmerülő problémákat, ott a vásárlói elégedettség akkor is magas marad, ha a rendelés során hiba történt. A vásárlók hosszú távú bizalma ugyanis a kutatás szerint elsősorban a problémás esetek korrekt megoldásából épül fel. A veszélyes termékek kiszűrése mellett ugyanolyan fontos a világos kommunikáció, az elérhető ügyfélszolgálat és a korrekt visszaküldési folyamat.
A szakemberek felhívják a figyelmet arra, hogy amennyiben online vásárlás során kár ér minket, az első és legfontosabb lépés a teljes körű dokumentáció: készítsünk fotókat a termékről, a csomagolásról, és feltétlenül őrizzük meg a számlát vagy bizonylatot.
Elsőként próbáljuk meg közvetlenül az eladóval rendezni a vitát, ha pedig nem járunk sikerrel, vegyük igénybe a piactér saját bejelentő felületét, illetve esetleges vevővédelmi programját.
Ha a platformon belüli ügyintézés sikertelen, a magyar fogyasztók a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósághoz fordulhatnak fogyasztóvédelmi panasszal, a békéltető testületekhez a vita peren kívüli rendezése érdekében, vagy az Európai Fogyasztói Központhoz, ha a panasz egy másik uniós tagállamban bejegyzett eladóval szemben merül fel. Komolyabb csalások, hamisítási ügyek vagy adathalászat esetén a Nemzeti Adó- és Vámhivatal és a rendőrség jogosult eljárni.
A hazai online piacterek DSA (a digitális szolgáltatásokról szóló uniós rendelet) szerinti szabályszerű működését digitális szolgáltatási koordinátorként az NMHH felügyeli. A jogszabály szerint az online piactereknek késedelem nélkül intézkedniük kell, ha tudomásukra jut, hogy a felületükön illegális termék vagy tartalom jelent meg. A nem mikro- és kisvállalkozások által üzemeltetett online piactereknek speciális kötelezettségeket is be kell tartaniuk: el kell végezniük a platformjukon megjelenő eladók azonosítását, biztosítaniuk kell, hogy a fogyasztók hozzáférjenek ezen eladók adataihoz, valamint kötelesek értesíteni a vásárlókat, ha korábban veszélyes vagy illegális terméket vásároltak.
A károk megelőzése érdekében kiemelten fontos a fogyasztói tudatosság: gyanakodjunk, ha egy terméket irreálisan alacsony áron kínálnak, ha rossz minőségű vagy illusztrációs fotókkal hirdetik, de intő jel lehet a magyartalan hirdetésszöveg is. Vásárlás előtt mindig ellenőrizzük az eladó értékeléseit, múltját és fizikai elérhetőségét, fizetési adatainkat pedig ne mentsük el a platformokon.
