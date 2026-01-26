Óriási hackelés áldozatává válhatott a Nike

Az Under Armourt követően egy másik világszerte ismert sportmárka is kibertámadás áldozatává válhatott. A WorldLeaks nevű csoport azt állítja, hogy 1,4 terabájtnyi adatot töltött le a Nike szervereiről, 188 347 darab állomány érintett a lopásban. A WorldLeaks egy zsarolóbanda, de nem használ zsarolóvírust, egyszerűen csak kilopja a cégektől az adatokat, majd az információk nyilvánosságra hozásával fenyegeti azokat, ha nem fizetnek.
A jelenleg rendelkezésre információk alapján a Nike-tól állítólag kilopott adatok nem tartalmaznak ügyféladatokat vagy dolgozói információkat, ami megnyugtató hír lehet a márka vevői, dolgozói, továbbá partnerei számára.
Helyette belső működéssel kapcsolatos anyagokról lehet szó, kutatással és fejlesztéssel, gyártási folyamatokkal, belső oktatással kapcsolatos fájlokat emelhetett el a WorldLeaks.
Vizsgálja az állítólagos hackelést a Nike
Hírünk írásáig a Nike nem volt hajlandó érdemi információt adni az ügyben, de állítása szerint elkötelezett híve az ügyféladatok és a vállalati titkok védelmének. Vizsgálatot folytat egy potenciás kiberbiztonsági incidens kapcsán, ám ennél többet jelenleg nem kíván mondani.
A Nike egyelőre nem erősítette meg vagy cáfolta a WorldLeaks áldozatává válást.
A gyártótól potenciálisan kilopott adatok nyilvánosságra kerülése elsősorban a Nike termékeket hamisító vállalkozások számára lehet aranybánya, a nagy riválisai számára jó eséllyel haszontalanok.
